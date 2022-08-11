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Moonspell

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Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею»



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Вокалист MOONSPELL Fernando Ribeiro в рамках недавней беседы ответил на вопрос, жалеет ли он о каких-то событиях на протяжении своей карьеры, и хотел бы он что-то изменить:

«Я не собирался создавать группу. Я бы стал учителем. Именно для этого я и учился, чтобы стать преподавателем философии.

Я знаю, что это хороший вопрос, но мне трудно думать о группе в таком ключе, потому что время не останавливается. В этом году ей исполняется 30 лет. Иногда кажется, что мы в группе уже все 300 лет, если мы очень устали; иногда кажется, что это началось только вчера.

Я думаю, что только когда группы больше не будет, мы сможем правильно ответить на подобные вопросы: "Я должен был сделать это", "Я должен был сделать то". Очевидно, что есть ошибки, есть вещи, которых можно было бы избежать, наверное. Но это пустая трата времени — думать о том, что вы сделали. Но не только о том, о чём ты сожалеешь, но и о том, чем ты гордишься, потому что ты хорош настолько, насколько хорош твой последний концерт, насколько хороши твой последний альбом и твоё наследие. Так что всё остальное — это просто выдумка людей.

Иногда люди говорят мне: "О, вы были так хороши на "Wolfheart". Я отвечаю: "Мы не были так хороши. Мы были очень молоды тогда". И вы злитесь на меня не потому, что мы делаем другую музыку; вы злитесь на мир, а мы — козлы отпущения, потому что вы были молоды и могли пить всю ночь и не испытывать похмелья. Так что эта ностальгия может быть прекрасной, но может и мешать, может встать на пути. Вот почему я всегда стараюсь слушать... Например, если бы мне просто нравился альбом [IRON MAIDEN] "Seventh Son Of A Seventh Son" или "Powerslave", я бы пропустил "Senjutsu". Я бы пропустил его, а это отличный альбом. Если бы мне нравился только "Walls Of Jericho" от HELLOWEEN, а я его очень люблю, я бы упустил возможность послушать новый альбом, который просто великолепен; это один из лучших альбомов.

Так что я думаю, что музыка — это постоянный поток, и мы не можем справиться со временем. Поэтому я никогда ни о чём не жалею и ничем особо не горжусь. Я чувствую, что мне повезло, что я приехал из Португалии и сыграл на Hellfest... Не так много португальских групп играли здесь. И это уже четвёртый или пятый раз. Так что я этому рад».




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КомментарииСкрыть/показать 11 )

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11 авг 2022
z
zombi101
был на мунах 3 или 4 раза и на фестах и в маленьких залах с периодичностью раз в 3-4 года
как итог в живую звучат охуенно
НО
в свое время муны свернули не туда и сейчас играют какую то попсово гавняную кашу от прослушивания которой из ушей идет кровЪ
так что вскукареки ребеиро про вы все не понимаете это другое время идет а наше музло все охуеннее и охуеннее
Like!1
11 авг 2022
K
Kawazu
zombi101, ты преувеличиваешь)) Есть норм альбомы, есть совсем не норм, но группа никогда не претендовала на статус великой и всегда была вторым эшелоном doom сцены. Так что особо они ни куда не сворачивали, а так и шли как шло.
11 авг 2022
F
Family Ghost
Че послушать у Мунспела, чтобы прям зашло? (с поправкой на то, что откровенный экстрим не люблю (если он у них есть)). Отдельные треки типа Альма Матер слышал давным-давно, вроде ничего.
Like!1
11 авг 2022
for example
Family Ghost, wolfheart и Irreligious, конечно же)
Like!1
11 авг 2022
P
Paffoss
Family Ghost, memorial и Night Eternal бесподобны!
11 авг 2022
C
Corpsegrinder04
Family Ghost, если не любишь экстрим послушай Antidote и Sin/pecado.
11 авг 2022
gravitgroove
Family Ghost, где больше музыки, а не стилистики? Irreligious, наверное. Только сначала к голосу придется привыкнуть. Но так или иначе, думаю, альбом поднимет настроение.
11 авг 2022
rassol
Family Ghost, напримерыч указал уже самое главное. могу добавить "Extinct" 2015-го.
Like!1
11 авг 2022
Hellg
Family Ghost, начать можно с Sin/pecado, а потом если понравится, то можно Irreligious и остальное.
Не фанат позднего творчества, но какие-то хорошие темы у них в нём можно найти.
11 авг 2022
S
Suicide333Poly
На фото Шендерович?
11 авг 2022
D
Dichlofos
Под таким заголовком должна быть фотка кота в ящике с валерьянкой.

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