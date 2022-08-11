сегодня



Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею»



Вокалист MOONSPELL Fernando Ribeiro в рамках недавней беседы ответил на вопрос, жалеет ли он о каких-то событиях на протяжении своей карьеры, и хотел бы он что-то изменить:



«Я не собирался создавать группу. Я бы стал учителем. Именно для этого я и учился, чтобы стать преподавателем философии.



Я знаю, что это хороший вопрос, но мне трудно думать о группе в таком ключе, потому что время не останавливается. В этом году ей исполняется 30 лет. Иногда кажется, что мы в группе уже все 300 лет, если мы очень устали; иногда кажется, что это началось только вчера.



Я думаю, что только когда группы больше не будет, мы сможем правильно ответить на подобные вопросы: "Я должен был сделать это", "Я должен был сделать то". Очевидно, что есть ошибки, есть вещи, которых можно было бы избежать, наверное. Но это пустая трата времени — думать о том, что вы сделали. Но не только о том, о чём ты сожалеешь, но и о том, чем ты гордишься, потому что ты хорош настолько, насколько хорош твой последний концерт, насколько хороши твой последний альбом и твоё наследие. Так что всё остальное — это просто выдумка людей.



Иногда люди говорят мне: "О, вы были так хороши на "Wolfheart". Я отвечаю: "Мы не были так хороши. Мы были очень молоды тогда". И вы злитесь на меня не потому, что мы делаем другую музыку; вы злитесь на мир, а мы — козлы отпущения, потому что вы были молоды и могли пить всю ночь и не испытывать похмелья. Так что эта ностальгия может быть прекрасной, но может и мешать, может встать на пути. Вот почему я всегда стараюсь слушать... Например, если бы мне просто нравился альбом [IRON MAIDEN] "Seventh Son Of A Seventh Son" или "Powerslave", я бы пропустил "Senjutsu". Я бы пропустил его, а это отличный альбом. Если бы мне нравился только "Walls Of Jericho" от HELLOWEEN, а я его очень люблю, я бы упустил возможность послушать новый альбом, который просто великолепен; это один из лучших альбомов.



Так что я думаю, что музыка — это постоянный поток, и мы не можем справиться со временем. Поэтому я никогда ни о чём не жалею и ничем особо не горжусь. Я чувствую, что мне повезло, что я приехал из Португалии и сыграл на Hellfest... Не так много португальских групп играли здесь. И это уже четвёртый или пятый раз. Так что я этому рад».







+4 -0



( 11 ) просмотров: 908

