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Moonspell

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У вокалиста MOONSPELL проблемы со здоровьем



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Fernando Ribeiro опубликовал следующее сообщение:

«Я хочу одновременно сказать спасибо и извиниться перед удивительно сопереживающей публикой Mystic Festival в Гданьске, Польша. Спасибо за вашу поддержку на самом трудном концерте в моей жизни за 30 лет существования MOONSPELL.

Жизнь в последнее время не была ко мне благосклонна. Пандемия, возвращение с 3-месячным туром в тяжёлых условиях, личные проблемы, уродливое состояние нашего мира и некоторые проблемы со здоровьем накапливались, и вчера я сдался под этим грузом перед вами. По-другому и не скажешь.

Прошу прощения, потому что я считаю своим долгом быть всегда в отличной вокальной и физической форме ради наших фанатов, которые платят свои тяжело заработанные деньги, чтобы увидеть наше шоу. Никаких оправданий. Тем не менее, не заблуждайтесь: я отдал вам всё, что у меня было (и даже больше), и продержался на протяжении всего шоу, покинув сцену достойно и твёрдо стоя на ногах. Ничего из этого было бы невозможно без любви моей группы, команды и фанатов. Я никогда об этом не забуду!

Отдельные слова благодарности команде парамедиков, которые оказали мне помощь после шоу и восстановили меня, чтобы я смог вернуться в Португалию.

Сейчас меня наблюдают и проверяют в лиссабонской больнице, и я уверен, что в конце концов всё будет хорошо. Моя проблема со здоровьем — это заболевание желудка, никак не связанное с наркотиками (которые я не употребляю) или алкоголем (в последнее время я не пью), усугублённое чувством истощения и (да) депрессией, поразившими меня в последнее время, и которые я преодолею со временем.

Тем временем я надеюсь увидеть вас на оставшихся летних концертах MOONSPELL, прежде чем мы сделаем небольшой перерыв в концертной деятельности, чтобы сосредоточиться на наших личных делах и дальнейших проектах MOONSPELL.

Грядут лучшие времена.

Будьте здоровы, спасибо, что дочитали!»








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