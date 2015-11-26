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Новые стримы от MOONSPELL



MOONSPELL сообщили, что в июне проведут два стрима:



Lisbon - June 18th: Irreligious XXV Years

Listbon - June 19th: Hermitage Release Party



Детали и билеты доступны здесь.







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