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Moonspell

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18 авг 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления MOONSPELL

11 июн 2021 : 		 Новый стрим от MOONSPELL

24 май 2021 : 		 Вокалист MOONSPELL — о концертах в ближайшем будущем

20 май 2021 : 		 Обучающее видео от MOONSPELL

12 май 2021 : 		 Новые стримы от MOONSPELL

5 май 2021 : 		 Винилы MOONSPELL выйдут летом

14 апр 2021 : 		 Концертное видео MOONSPELL

18 мар 2021 : 		 Обучающее видео от MOONSPELL

11 мар 2021 : 		 Обучающее видео от MOONSPELL

26 фев 2021 : 		 Новое видео MOONSPELL

24 фев 2021 : 		 Обучающее видео от MOONSPELL

19 фев 2021 : 		 Вскрытие от MOONSPELL

22 янв 2021 : 		 Новое видео MOONSPELL

11 дек 2020 : 		 Новое видео MOONSPELL

20 ноя 2020 : 		 Новая песня MOONSPELL

26 окт 2020 : 		 Новый альбом MOONSPELL выйдет зимой

30 сен 2020 : 		 MOONSPELL объявили о специальном шоу

22 авг 2020 : 		 Барабанщик MOONSPELL уже участвует в работе

6 авг 2020 : 		 Вокалист MOONSPELL — о новом альбоме

24 июл 2020 : 		 MOONSPELL сменили барабанщика

5 фев 2020 : 		 Барабанщик MOONSPELL: «Мы помогли создать готик-металл»

31 янв 2020 : 		 Фронтмен MOONSPELL осудил «токсичные» социальные сети

27 дек 2019 : 		 FERNANDO RIBEIRO рассказал, что MOONSPELL «получили по голове за альбом "Sin/Pecado"»

1 окт 2019 : 		 Лидер MOONSPELL подтвердил, что альбом "The Antidote" будет переиздан

23 сен 2019 : 		 Два релиза MOONSPELL будут переизданы

20 фев 2019 : 		 Переиздание MOONSPELL выйдет весной
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Профессиональное видео полного выступления MOONSPELL



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Профессиональное видео с выступления MOONSPELL, которое состоялось в рамках Alcatraz Festival 2021 в Sport Campus Lange Munte, Kortrijk, Belgium, доступно для просмотра ниже.



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