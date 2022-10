12 окт 2022



Фрагмент нового релиза POWERWOLF



POWERWOLF выпустили восьмого июля концертный релиз THE MONUMENTAL MASS – A CINEMATIC METAL EVENT на Napalm Records. Основой для которого стала запись стрима, проходившего в декабре 2021 года. Варианты изданий:



48 page Mediabook (incl. BluRay, DVD) in DVD Format – THE MONUMENTAL MASS – A CINEMATIC METAL EVENT & Hallowed Be The Holy Ground: Live At Wacken 2019



96 page Earbook – TV Wolf Cover (incl. Hardticket) – limited to 1000 (Napalm Records Shop exclusive)



96 page Earbook – Wolf Church Cover – limited to 1500



4 LP Vinyl Box Napalm (incl. Vinyl THE MONUMENTAL MASS – A CINEMATIC METAL EVENT & Vinyl Hallowed Be The Holy Ground: Live At Wacken 2019 + Cover Poster & Wide Shot Poster) – limited to 500 (Napalm Records Shop exclusive)



4 LP Vinyl Box EMP (incl. Vinyl THE MONUMENTAL MASS – A CINEMATIC METAL EVENT & Vinyl Hallowed Be The Holy Ground: Live At Wacken 2019 + Cover Poster & Torches Poster) – limited to 500 (EMP exclusive)



4 LP Vinyl Box Powerwolf (incl. Vinyl THE MONUMENTAL MASS – A CINEMATIC METAL EVENT & Vinyl Hallowed Be The Holy Ground: Live At Wacken 2019 + Cover Poster & Group Poster) – limited to 500 (Powerwolf Bandshop exclusive)



Boxset (incl. Mediabook, Jewelcase, Flag, Ticket, Poster, Wristband) – limited to 900 (Amazon Germany exclusive)



2 CD Jewelcase



2 LP Gatefold Vinyl



Music Cassette



Digital Album







Трек-лист:



Chapter I – Temptation

1 Prologue / Monumental Mass Theme

2 Faster Than the Flame

3 Venom Of Venus

4 Stossgebet

5 Demons Are A Girl‘s Best Friend



Chapter II – Sin

6 Dancing with the Dead

7 Cardinal Sin

8 Resurrection By Erection

9 We Drink Your Blood

10 Glaubenskraft



Chapter III – Confession

11 Fire & Forgive

12 Beast of Gévaudan

13 Incense & Iron

14 Where The Wild Wolves Have Gone



Chapter IV – Forgiveness

15 Amen & Attack

16 Army of the Night

17 Blood for Blood (Faoladh)

18 Armata Strigoi

19 Epilogue / Monumental Mass Theme



Фрагмент из этого релиза, My Will Be Done, доступен ниже.







