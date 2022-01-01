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*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 22
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
*Новое видео CREMATORY 11
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Powerwolf

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25 мар 2022 : 		 Новая песня POWERWOLF

24 дек 2021 : 		 Фрагмент стрима POWERWOLF

24 ноя 2021 : 		 Стрим от POWERWOLF

20 окт 2021 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

12 окт 2021 : 		 POWERWOLF получили платину

5 окт 2021 : 		 Переиздание POWERWOLF выйдет зимой

29 авг 2021 : 		 POWERWOLF отменили европейский тур

15 авг 2021 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

3 авг 2021 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ исполняет POWERWOLF

19 июл 2021 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

2 июл 2021 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

24 июн 2021 : 		 Новое видео POWERWOLF

9 июн 2021 : 		 Новое видео POWERWOLF ft. Alissa White-Gluz

20 май 2021 : 		 Новое видео POWERWOLF

1 май 2021 : 		 Вокалист AMON AMARTH, AVATAR и TRIVIUM на новом альбоме POWERWOLF

27 апр 2021 : 		 DORO и Chris Harms на новом альбоме POWERWOLF

26 апр 2021 : 		 Вокалисты ARCH ENEMY, PRIMAL FEAR, SOILWORK на новом альбоме POWERWOLF

1 апр 2021 : 		 Новый альбом POWERWOLF выйдет летом

12 фев 2021 : 		 Винил POWERWOLF выйдет весной

4 ноя 2020 : 		 POWERWOLF начнут запись зимой

21 авг 2020 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

19 июл 2020 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

5 июл 2020 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

18 май 2020 : 		 Концертное видео POWERWOLF

30 апр 2020 : 		 POWERWOLF начали сочинение

29 мар 2020 : 		 Новая версия хита POWERWOLF
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Новая песня POWERWOLF



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"Sainted By The Storm", новая песня POWERWOLF, доступна для прослушивания ниже. Этот трек будет доступен в диджипаке и в цифровом варианте. В сингл также будут включена оркестровая и инструментальная версия композиции.

«Мы хотели бы поблагодарить всех вас за вашу фантастическую поддержку выпуском совершенно новой песни! Прошло меньше года с момента выхода нашего нового альбома "Call Of The Wild", и это довольно необычно для нас, что мы выпустили новую песню так скоро, но мы скучаем по всем вам и были ошеломлены вашими комментариями и отзывами не только о последнем альбоме, но и о нашем стриминге "The Monumental Mass", несмотря на отсутствие живых концертов и возможности снова увидеться и вместе отпраздновать неистовую металлическую мессу! Наслаждайтесь "Sainted By The Storm". Это для вас, волки!»

POWERWOLF Drops New Single





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