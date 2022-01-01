"Sainted By The Storm", новая песня POWERWOLF, доступна для прослушивания ниже. Этот трек будет доступен в диджипаке и в цифровом варианте. В сингл также будут включена оркестровая и инструментальная версия композиции.
«Мы хотели бы поблагодарить всех вас за вашу фантастическую поддержку выпуском совершенно новой песни! Прошло меньше года с момента выхода нашего нового альбома "Call Of The Wild", и это довольно необычно для нас, что мы выпустили новую песню так скоро, но мы скучаем по всем вам и были ошеломлены вашими комментариями и отзывами не только о последнем альбоме, но и о нашем стриминге "The Monumental Mass", несмотря на отсутствие живых концертов и возможности снова увидеться и вместе отпраздновать неистовую металлическую мессу! Наслаждайтесь "Sainted By The Storm". Это для вас, волки!»
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