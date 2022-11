Видео с текстом от POWERWOLF

сегодня



POWERWOLF отметят 15-летие с момента релиза Lupus Dei (2007) выпуском специальной версии альбома, которая будет снабжена бонус-материалом и новым оформлением от Zsofia Dankova. Релиз, намеченный к выпуску на 11 ноября, будет доступен в следующих вариантах: Gatefold 2LP (Clear w/ black smoke vinyl - 500x copies via EMP, Bloodred black marbled vinyl - 500x copies via Napalm Records and Clear grey-blue w/ black smoke vinyl - 300x copies via Powerwolf's webshop), 2CD Earbook, 2CD Digibook or as Gatefold LP (Black vinyl, Gold black melt vinyl - 500x copies, Silver black splatter vinyl - 500x copies and Clear orange brown w/ black smoke vinyl - 300x copies) with Poster.



Трек-лист EARBOOK:



CD1: Lupus Dei

"Lupus Daemonis" (Intro)

"We Take It From The Living"

"Prayer In The Dark"

"Saturday Satan"

"In Blood We Trust"

"Behind The Leathermask"

"Vampires Don't Die"

"When The Moon Shines Red"

"Mother Mary Is A Bird Of Prey"

"Tiger Of Sabrod"

"Lupus Dei"





CD2: The Lupus Dei Demos

"Lupus Daemonis" (Intro) (Demo Version)

"We Take It From The Living" (Demo Version)

"Saturday Satan" (Demo Version)

"Behind The Leathermask" (Demo Version)

"Vampires Don't Die" (Demo Version)

"Tiger Of Sabrod" (Demo Version)





Видео с текстом к Saturday Satan доступно ниже.







