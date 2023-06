Профессиональное полного выступления POWERWOLF

сегодня



Профессиональное видео полного выступления POWERWOLF, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Faster Than the Flame"

"Incense & Iron"

"Amen & Attack"

"Dancing With the Dead"

"Armata Strigoi"

"Bête du Gévaudan"

"Demons Are a Girl's Best Friend"

"Fire and Forgive"

"Blood for Blood (Faoladh)"

"Agnus Dei" (Intro)

"Sanctified With Dynamite"

"We Drink Your Blood"

"Werewolves of Armenia"







