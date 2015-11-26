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Powerwolf

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26 апр 2021 : 		 Вокалисты ARCH ENEMY, PRIMAL FEAR, SOILWORK на новом альбоме POWERWOLF

1 апр 2021 : 		 Новый альбом POWERWOLF выйдет летом

12 фев 2021 : 		 Винил POWERWOLF выйдет весной

4 ноя 2020 : 		 POWERWOLF начнут запись зимой

21 авг 2020 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

19 июл 2020 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

5 июл 2020 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

18 май 2020 : 		 Концертное видео POWERWOLF

30 апр 2020 : 		 POWERWOLF начали сочинение

29 мар 2020 : 		 Новая версия хита POWERWOLF

28 фев 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления POWERWOLF

17 янв 2020 : 		 POWERWOLF остались на NAPALM RECORDS

2 ноя 2019 : 		 Новое видео POWERWOLF

17 окт 2019 : 		 POWERWOLF выпускают настольную игру

31 дек 2018 : 		 POWERWOLF о 2018

26 окт 2018 : 		 Новое видео POWERWOLF

18 окт 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления POWERWOLF

10 сен 2018 : 		 Новое видео POWERWOLF

21 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления POWERWOLF

8 авг 2018 : 		 Кавер-версия POWERWOLF от AMARANTHE

23 июл 2018 : 		 Кавер-версия песни POWERWOLF от ELUVEITIE

15 июл 2018 : 		 SALTATIO MORTIS записали кавер на песню POWERWOLF

13 июл 2018 : 		 Новое лирик-видео POWERWOLF

23 июн 2018 : 		 Новое видео POWERWOLF

28 май 2018 : 		 Новое видео POWERWOLF

4 апр 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома POWERWOLF
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|||| 26 апр 2021

Вокалисты ARCH ENEMY, PRIMAL FEAR, SOILWORK на новом альбоме POWERWOLF



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POWERWOLF постепенно представляют гостей, принявших участие в записи бонус-материала для нового альбома Call Of The Wild, релиз которого намечен на девятое июля на Napalm Records. На текущий момент известно, что в работе принимали участие Alissa White-Gluz, Jari Mäenpää, Ralf Scheepers, Björn "Speed" Strid.

ARCH ENEMY Vocalist ALISSA WHITE-GLUZ Confirmed For Bonus Track On New POWERWOLF Album



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