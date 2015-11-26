26 апр 2021



Вокалисты ARCH ENEMY, PRIMAL FEAR, SOILWORK на новом альбоме POWERWOLF



POWERWOLF постепенно представляют гостей, принявших участие в записи бонус-материала для нового альбома Call Of The Wild, релиз которого намечен на девятое июля на Napalm Records. На текущий момент известно, что в работе принимали участие Alissa White-Gluz, Jari Mäenpää, Ralf Scheepers, Björn "Speed" Strid.







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