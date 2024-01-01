22 фев 2024



POWERWOLF завершили запись



POWERWOLF опубликовали следующее сообщение:



«Запись нашего НОВОГО АЛЬБОМА официально завершена! Приготовьтесь к тому, что в конце этого года вас ждет абсолютное ЧУДОВИЩЕ! Далее: сведение и мастеринг! Оставайтесь с нами, потому что этот альбом будет незабываемым!»







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