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*SLAYER вернулись! 65
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у наш... 23
*AMORPHIS начнут запись в конце года 21
*GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN и другие просят вернуть Израиль ... 18
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Powerwolf

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22 фев 2024 : 		 POWERWOLF завершили запись

4 дек 2023 : 		 POWERWOLF поздравили OZZY OSBOURNE

13 окт 2023 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

25 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления POWERWOLF

20 июн 2023 : 		 Профессиональное полного выступления POWERWOLF

28 фев 2023 : 		 Новое видео POWERWOLF

3 фев 2023 : 		 Кавер-версия ALICE COOPER от POWERWOLF

11 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления POWERWOLF

29 ноя 2022 : 		 Новый альбом POWERWOLF выйдет весной

14 ноя 2022 : 		 Новый трек POWERWOLF

3 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

12 окт 2022 : 		 Новое видео POWERWOLF

23 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза POWERWOLF

15 сен 2022 : 		 Новый релиз POWERWOLF выйдет осенью

19 июл 2022 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN в новой версии POWERWOLF

8 июл 2022 : 		 Фрагмент нового релиза POWERWOLF

9 июн 2022 : 		 Фрагмент нового релиза POWERWOLF

5 май 2022 : 		 Фрагмент нового релиза POWERWOLF

31 мар 2022 : 		 Концертный релиз POWERWOLF выйдет летом

25 мар 2022 : 		 Новая песня POWERWOLF

24 дек 2021 : 		 Фрагмент стрима POWERWOLF

24 ноя 2021 : 		 Стрим от POWERWOLF

20 окт 2021 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

12 окт 2021 : 		 POWERWOLF получили платину

5 окт 2021 : 		 Переиздание POWERWOLF выйдет зимой

29 авг 2021 : 		 POWERWOLF отменили европейский тур
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|||| 22 фев 2024

POWERWOLF завершили запись



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POWERWOLF опубликовали следующее сообщение:

«Запись нашего НОВОГО АЛЬБОМА официально завершена! Приготовьтесь к тому, что в конце этого года вас ждет абсолютное ЧУДОВИЩЕ! Далее: сведение и мастеринг! Оставайтесь с нами, потому что этот альбом будет незабываемым!»

POWERWOLF Finish Recording New Studio Album, Set For Release This Year




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