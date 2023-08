25 авг 2023



Профессиональное видео полного выступления POWERWOLF



Профессиональное видео с выступления POWERWOLF, которое состоялось в рамках фестиваля Sumnmer Breeze 2023, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Faster Than The Flame"

"Incense & Iron"

"Army Of The Night"

"Dancing With The Dead"

"Armata Strigoi"

"Amen & Attack"

"Sainted By The Storm"

"Stossgebet"

"Beast Of Gévaudan"

"Demons Are A Girl's Best Friend"

"Where The Wild Wolves Have Gone"

"Resurrection By Erection"

"Fire And Forgive"

"Blood For Blood (Faoladh)"

"Sanctified With Dynamite"

"We Drink Your Blood"

"Werewolves Of Armenia"







