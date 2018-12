31 дек 2018



POWERWOLF о 2018



Группа POWERWOLF опубликовала видео, в котором поздравила всех с наступающим новым годом и рассказала о том, как для них прошел год уходящий под 'Where The Wild Wolves Have Gone'.













+1 -0



( 1 )





просмотров: 83