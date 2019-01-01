Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DARKSIDE TOP 2018 : Итоги года 118
*Басист ANTHRAX: «Никуда мы не уйдём!» 37
*Новое видео проекта LINDEMANN 28
*BATUSHKA остались без вокалиста 24
*Гитарист CANNIBAL CORPSE узнал о приземлении пришельцев 21
[= ||| все новости группы



*

Powerwolf

*



31 дек 2018 : 		 POWERWOLF о 2018

26 окт 2018 : 		 Новое видео POWERWOLF

18 окт 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления POWERWOLF

10 сен 2018 : 		 Новое видео POWERWOLF

21 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления POWERWOLF

8 авг 2018 : 		 Кавер-версия POWERWOLF от AMARANTHE

23 июл 2018 : 		 Кавер-версия песни POWERWOLF от ELUVEITIE

15 июл 2018 : 		 SALTATIO MORTIS записали кавер на песню POWERWOLF

13 июл 2018 : 		 Новое лирик-видео POWERWOLF

23 июн 2018 : 		 Новое видео POWERWOLF

28 май 2018 : 		 Новое видео POWERWOLF

4 апр 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома POWERWOLF

26 янв 2018 : 		 POWERWOLF в студии

24 ноя 2017 : 		 POWERWOLF начнут запись нового альбома в январе

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления POWERWOLF

7 июл 2017 : 		 Переиздания POWERWOLF выйдет летом

22 ноя 2016 : 		 Туровое издание последнего альбома POWERWOLF выйдет зимой

29 июл 2016 : 		 Тизер нового DVD POWERWOLF

27 июл 2016 : 		 Рассказ о делюкс-издании POWERWOLF

19 июл 2016 : 		 Тизер нового DVD POWERWOLF

28 июн 2016 : 		 Тизер нового DVD POWERWOLF

25 июн 2016 : 		 Запиши кавер-версию POWERWOLF!

30 май 2016 : 		 Тизер нового DVD POWERWOLF

10 май 2016 : 		 Концертный релиз POWERWOLF выйдет летом

14 апр 2016 : 		 Видео с выступления POWERWOLF

17 июл 2015 : 		 Новый альбом POWERWOLF доступен для прослушивания
Показать далее
| - |
|||| 31 дек 2018

POWERWOLF о 2018



*
zoom
*
* *
Группа POWERWOLF опубликовала видео, в котором поздравила всех с наступающим новым годом и рассказала о том, как для них прошел год уходящий под 'Where The Wild Wolves Have Gone'.

POWERWOLF - "Where The Wild Wolves Have Gone" (2018 Recap & Thank You Video)





Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

ВоваУпоров


31 дек 2018, 23:21		Вы сделали прошлый год


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 83

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Corvus Corax Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом