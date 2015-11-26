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Powerwolf

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29 авг 2021 : 		 POWERWOLF отменили европейский тур

15 авг 2021 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

3 авг 2021 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ исполняет POWERWOLF

19 июл 2021 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

2 июл 2021 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

24 июн 2021 : 		 Новое видео POWERWOLF

9 июн 2021 : 		 Новое видео POWERWOLF ft. Alissa White-Gluz

20 май 2021 : 		 Новое видео POWERWOLF

1 май 2021 : 		 Вокалист AMON AMARTH, AVATAR и TRIVIUM на новом альбоме POWERWOLF

27 апр 2021 : 		 DORO и Chris Harms на новом альбоме POWERWOLF

26 апр 2021 : 		 Вокалисты ARCH ENEMY, PRIMAL FEAR, SOILWORK на новом альбоме POWERWOLF

1 апр 2021 : 		 Новый альбом POWERWOLF выйдет летом

12 фев 2021 : 		 Винил POWERWOLF выйдет весной

4 ноя 2020 : 		 POWERWOLF начнут запись зимой

21 авг 2020 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

19 июл 2020 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

5 июл 2020 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

18 май 2020 : 		 Концертное видео POWERWOLF

30 апр 2020 : 		 POWERWOLF начали сочинение

29 мар 2020 : 		 Новая версия хита POWERWOLF

28 фев 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления POWERWOLF

17 янв 2020 : 		 POWERWOLF остались на NAPALM RECORDS

2 ноя 2019 : 		 Новое видео POWERWOLF

17 окт 2019 : 		 POWERWOLF выпускают настольную игру

31 дек 2018 : 		 POWERWOLF о 2018

26 окт 2018 : 		 Новое видео POWERWOLF
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POWERWOLF отменили европейский тур



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POWERWOLF отменили ранее намеченный европейский тур на ноябрь этого года и перенесли его на 2022

«Дорогие друзья, мы боролись до последнего вздоха и перепробовали ВСЕ возможные варианты, чтобы увидеть всех вас снова, но, к сожалению, мы вынуждены отложить наш тур Wolfsnächte из-за продолжающейся пандемии и неподвластных нам решений! Словами не описать то чувство, которое мы испытываем, не имея возможности встретиться снова со всеми вами, нам очень не хватает возможности устроить праздник вместе с вами! Но давайте сосредоточимся на более приятных моментах: Мы рады объявить о двух замечательных специальных гостях DragonForce и Warkings, которые присоединятся к нам в следующем году! Вместе мы отпразднуем святую металлическую мессу как никогда дико! Все билеты останутся действительными на концерты в 2022 году! Увидимся на концерте и соблюдайте правила безопасности, ваши волки!»

POWERWOLF Postpone European WolfsnГ¤chte Headline Tour 2021 To November / December 2022; Support Acts DRAGONFORCE And WARKINGS Announced



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