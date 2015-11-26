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POWERWOLF отменили европейский тур



POWERWOLF отменили ранее намеченный европейский тур на ноябрь этого года и перенесли его на 2022



«Дорогие друзья, мы боролись до последнего вздоха и перепробовали ВСЕ возможные варианты, чтобы увидеть всех вас снова, но, к сожалению, мы вынуждены отложить наш тур Wolfsnächte из-за продолжающейся пандемии и неподвластных нам решений! Словами не описать то чувство, которое мы испытываем, не имея возможности встретиться снова со всеми вами, нам очень не хватает возможности устроить праздник вместе с вами! Но давайте сосредоточимся на более приятных моментах: Мы рады объявить о двух замечательных специальных гостях DragonForce и Warkings, которые присоединятся к нам в следующем году! Вместе мы отпразднуем святую металлическую мессу как никогда дико! Все билеты останутся действительными на концерты в 2022 году! Увидимся на концерте и соблюдайте правила безопасности, ваши волки!»

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