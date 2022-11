сегодня



Новый трек POWERWOLF



Blood for Blood (Faoladh) ft. Melissa Bonny, новые трек от POWEWOLF, доступен для прослушивания ниже. Эта композиция вошла в туровый вариант альбома "Call Of The Wild", выпущенный 11.11.2022:



CD 1 Call of the Wild

01 Faster Than the Flame

02 Beast of Gévaudan

03 Dancing with the Dead

04 Varcolac

05 Alive or Undead

06 Blood for Blood (Faoladh)

07 Glaubenskraft

08 Call of the Wild

09 Sermon of Swords

10 Undress to Confess

11 Reverent of Rats



CD 2 Missa Cantorem II

01 Faster Than the Flame (feat. Tribune)

02 Beast of Gévaudan (feat. Roberto Dimitri Liapakis)

03 Dancing with the Dead (feat. Hannes Braun)

04 Varcolac (feat. Jonne Järvelä)

05 Alive or Undead (feat. Nils Molin)

06 Blood for Blood (Faoladh) (feat. Melissa Bonny)

07 Glaubenskraft (feat. Michelle Darkness)

08 Call of the Wild (feat. Hansi Kürsch)

09 Sermon of Swords (feat. Tommy Johansson)

10 Undress to Confess (feat. Matteo vDiva Fabbiani)

11 Reverent of Rats (feat. Sebastian ‚Seeb‘ Levermann) http://www.powerwolf.net







+0 -0



просмотров: 308