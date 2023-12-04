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*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 38
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 32
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 27
*PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай... 22
*Стриминг для рокеров и металлистов 20
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Powerwolf

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31 мар 2022 : 		 Концертный релиз POWERWOLF выйдет летом

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20 окт 2021 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

12 окт 2021 : 		 POWERWOLF получили платину

5 окт 2021 : 		 Переиздание POWERWOLF выйдет зимой

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POWERWOLF поздравили OZZY OSBOURNE



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POWERWOLF в честь 75-летия OZZY OSBOURNE опубликовали собственное прочтение хита "Bark At The Moon".




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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4 дек 2023
M
Mike Barlow
Неплохой кавер.
Вообще каверы на Оззи редко удачные.
4 дек 2023
R
Reflection
Насколько сильные каверы получаются у этой группы, настолько же бледное собственное творчество. Жаль, что такой сильный вокалист может раскрываться как правило на чужих песнях.
4 дек 2023
M
Mike Barlow
Reflection, у них хорошие первые два альбома. Правда хорошие. Потом началось. Саббатовское бум-бах-соляк и "амен-амен-алиллуйя" во все поля.
Like!1
4 дек 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
Mike Barlow, сабатоновское, наверное, всё-таки)
4 дек 2023
M
Mike Barlow
Starbreaker, да,конечно sabaton-овское!)))
4 дек 2023
ElectricRetard
Reflection, лол, забавно. Мне всегда наоборот их каверы казались очень плоскими, не интересными и плохо спетыми, а вот собственное творчество нравится.

просмотров: 902

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