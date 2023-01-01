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*PANTERA отменили и в Австрии 25
*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 24
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 20
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 19
*Потери в NERVOSA 18
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Powerwolf

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3 фев 2023 : 		 Кавер-версия ALICE COOPER от POWERWOLF

11 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления POWERWOLF

29 ноя 2022 : 		 Новый альбом POWERWOLF выйдет весной

14 ноя 2022 : 		 Новый трек POWERWOLF

3 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

12 окт 2022 : 		 Новое видео POWERWOLF

23 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза POWERWOLF

15 сен 2022 : 		 Новый релиз POWERWOLF выйдет осенью

19 июл 2022 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN в новой версии POWERWOLF

8 июл 2022 : 		 Фрагмент нового релиза POWERWOLF

9 июн 2022 : 		 Фрагмент нового релиза POWERWOLF

5 май 2022 : 		 Фрагмент нового релиза POWERWOLF

31 мар 2022 : 		 Концертный релиз POWERWOLF выйдет летом

25 мар 2022 : 		 Новая песня POWERWOLF

24 дек 2021 : 		 Фрагмент стрима POWERWOLF

24 ноя 2021 : 		 Стрим от POWERWOLF

20 окт 2021 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

12 окт 2021 : 		 POWERWOLF получили платину

5 окт 2021 : 		 Переиздание POWERWOLF выйдет зимой

29 авг 2021 : 		 POWERWOLF отменили европейский тур

15 авг 2021 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

3 авг 2021 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ исполняет POWERWOLF

19 июл 2021 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

2 июл 2021 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

24 июн 2021 : 		 Новое видео POWERWOLF

9 июн 2021 : 		 Новое видео POWERWOLF ft. Alissa White-Gluz
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|||| сегодня

Кавер-версия ALICE COOPER от POWERWOLF



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POWERWOLF представили видео с текстом к собственному прочтению хита ALICE COOPER "Poison",




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