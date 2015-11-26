сегодня



DORO и Chris Harms на новом альбоме POWERWOLF



POWERWOLF постепенно представляют гостей, принявших участие в записи бонус-материала для нового альбома Call Of The Wild, релиз которого намечен на девятое июля на Napalm Records. На текущий момент известно, что в работе принимали участие Alissa White-Gluz, Jari Mäenpää, Ralf Scheepers, Björn "Speed" Stri, Chris Harms и Doro. http://www.powerwolf.net





+0 -0



просмотров: 122

