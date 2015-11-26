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Стрим от POWERWOLF



POWERWOLF опубликовали следующее сообщение:



"Волки, мы очень рады наконец-то объявить нечто особенное, над концепцией чего мы работали последние несколько месяцев: The Monumental Mass — кинематографическое металлическое событие!



Будьте готовы к невиданному миру, неслыханному сет-листу и нерассказанной истории! Это событие — не просто стрим, а путешествие за пределы реальности. Вы увидите захватывающие визуализации, единственную в своем роде пиротехнику и множество захватывающих и эксклюзивных интерлюдий которых вы никогда раньше не видели!



Мы искренне приглашаем вас отпраздновать монументальную мессу вместе с нами 17 декабря! Детали на powerwolfstream.com».

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