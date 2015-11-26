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Powerwolf

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24 ноя 2021 : 		 Стрим от POWERWOLF

20 окт 2021 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

12 окт 2021 : 		 POWERWOLF получили платину

5 окт 2021 : 		 Переиздание POWERWOLF выйдет зимой

29 авг 2021 : 		 POWERWOLF отменили европейский тур

15 авг 2021 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

3 авг 2021 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ исполняет POWERWOLF

19 июл 2021 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

2 июл 2021 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

24 июн 2021 : 		 Новое видео POWERWOLF

9 июн 2021 : 		 Новое видео POWERWOLF ft. Alissa White-Gluz

20 май 2021 : 		 Новое видео POWERWOLF

1 май 2021 : 		 Вокалист AMON AMARTH, AVATAR и TRIVIUM на новом альбоме POWERWOLF

27 апр 2021 : 		 DORO и Chris Harms на новом альбоме POWERWOLF

26 апр 2021 : 		 Вокалисты ARCH ENEMY, PRIMAL FEAR, SOILWORK на новом альбоме POWERWOLF

1 апр 2021 : 		 Новый альбом POWERWOLF выйдет летом

12 фев 2021 : 		 Винил POWERWOLF выйдет весной

4 ноя 2020 : 		 POWERWOLF начнут запись зимой

21 авг 2020 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

19 июл 2020 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

5 июл 2020 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

18 май 2020 : 		 Концертное видео POWERWOLF

30 апр 2020 : 		 POWERWOLF начали сочинение

29 мар 2020 : 		 Новая версия хита POWERWOLF

28 фев 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления POWERWOLF

17 янв 2020 : 		 POWERWOLF остались на NAPALM RECORDS
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Стрим от POWERWOLF



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POWERWOLF опубликовали следующее сообщение:

"Волки, мы очень рады наконец-то объявить нечто особенное, над концепцией чего мы работали последние несколько месяцев: The Monumental Mass — кинематографическое металлическое событие!

Будьте готовы к невиданному миру, неслыханному сет-листу и нерассказанной истории! Это событие — не просто стрим, а путешествие за пределы реальности. Вы увидите захватывающие визуализации, единственную в своем роде пиротехнику и множество захватывающих и эксклюзивных интерлюдий которых вы никогда раньше не видели!

Мы искренне приглашаем вас отпраздновать монументальную мессу вместе с нами 17 декабря! Детали на powerwolfstream.com».

POWERWOLF Announce The Monumental Mass: A Cinematic Metal Event; Video Trailer



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