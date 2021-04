сегодня



Новый альбом POWERWOLF выйдет летом



POWERWOLF объявили о том, что их новая работа получила название "Call Of The Wild" и будет выпущена девятого июля на Napalm Records. В поддержку альбома в октябре стартует тур "Wolfsnächte 2021":



Oct. 01 - DE - Stuttgart / Schleyerhalle



Oct. 02 - CH - Zürich / Samsung Hall



Oct. 04 - ES - Barcelona / Razzmatazz



Oct. 05 - ES - Madrid / Riviera



Oct. 07 - FR - Paris / Zenith



Oct. 08 - UK - London / Roundhouse



Oct. 09 - BE - Antwerp / Lotto Arena



Oct. 10 - NL - Amsterdam / Afas Live



Oct. 12 - IT - Milano / Alcatraz



Oct. 13 - DE - Frankfurt / Jahrhunderthalle



Oct. 15 - DE - Munich / Zenith



Oct. 16 - DE - Oberhausen / König Pilsener Arena



Oct. 17 - CZ - Prague / Tipsport Arena



Oct. 18 - PL - Katowice - MCK



Oct. 20 - HU - Budapest / Arena



Oct. 21 - AT - Vienna / Gasometer



Oct. 22 - DE - Berlin / UFO im Velodrom



Oct. 23 - DE - Hamburg / Sporthalle







+5 -1



( 1 ) просмотров: 601