Новое видео TODD LA TORRE



"Apology", новое видео TODD LA TORRE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Rejoice In The Suffering, выходящего в Европе 21 апреля на Rat Pak Records:



"Dogmata"

"Pretenders"

"Hellbound And Down"

"Darkened Majesty"

"Crossroads To Insanity"

"Critical Cynic"

"Rejoice In The Suffering"

"Vexed"

"Vanguards Of The Dawn Wall"

"Apology"





Bonus tracks:





"Fractured" (Bonus Track)

"Set it Off" (Bonus Track)

"One by One" (Bonus Track)







