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*Немецкой BIG 4 быть! 40
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 38
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 31
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Todd La Torre

*



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TODD LA TORRE боится ИИ



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TODD LA TORRE в недавнем интервью для FaceCulture обсудил тему дипфейков:

«Когда всё звучит правдоподобно, а затем вы видите человека на видео на небольшом расстоянии... Может быть, это мировой лидер... И кажется, что это реальный человек, который говорит: "Мы будем вести войну против ислама. Мы собираемся вести войну против Запада. Мы будем воевать против вас". И люди посмотрят, а потом будут говорить, что это он сказал. И может быть нанесён колоссальный ущерб... А сейчас вы пытаетесь навести порядок. И в этот миг, по крайней мере, в США — я не знаю, как там [в Нидерландах, где находится интервьюер FaceCulture], но люди уже начинают оправдывать нелепые вещи, которые являются реальностью. Например, вы говорите: "Этот человек сказал то-то". — "Ну, он не это имел в виду". Всё это оправдание того, что на самом деле сказано неправильно. Можете ли вы представить себе жуткие, фальсифицированные высказывания? Я имею в виду, что знаменитость может быть превращена в ничто в каком-то непотребном видео. Кто-то что-то утверждает, а некая абстрактная женщина отвечает: "Это не я". На что получает возражение: "Посмотри ролик. Это сделала ты". И теперь эту женщину публично позорят за то, чего она не делала. Но когда ваши глаза видят то, что они видят, и вы убеждены в этом, очень трудно переубедить кого-то. А когда технология может быть настолько убедительной, как отличить, что реально, а что нет? Это можно сделать только в том случае, если в источнике есть информация, что бы это ни было. Точно так же, как есть метаданные на фотографиях, видеозаписях, — есть то, что специалист по компьютерным технологиям мог бы разложить на составляющие и сказать: "Вот источник происхождения. Вот оборудование, на котором это было создано. Вот день и время", и так далее, и тому подобное. Но кто будет слушать всё это, когда тебя уже обвинили в том, что ты педофил или насильник, или вор, или расист, или ещё что-нибудь — да всё что угодно. Так что это может быть очень пугающим».

Он отметил, что искусственный интеллект не может заменить живое выступление:

«Хорошо, есть голограмма. Она выглядит как настоящая, но она не настоящая. А людям нравится осознавать, что в реальности они увидят, как музыкант играет на своём фортепиано или клавишных... Это настоящий парень. И какой бы симуляцией ни казалось что-то, люди чувствуют эту человеческую связь. И я не думаю, что ИИ сможет добиться подобного. Но это отстой, когда ИИ может...

На канале одного парня была передача, в которой говорилось об искусственном интеллекте. Это парень по имени Рик Беато, и он говорил об ИИ и об истории с Дрейком. Это такой рэпер, неважно, но он действительно знаменит и, наверное, у него куча денег. Но была подделка, ИИ симулировал этого артиста. И некоторые люди говорили, что им нравится искусственно созданный Дрейк больше, чем настоящий артист и то, что он создаёт. Это очень пугает!»




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4 авг 2023
Saint Portnoy
Не подсказывал бы)

просмотров: 273

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