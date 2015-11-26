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TODD LA TORRE планирует новый альбом



В рамках недавней беседы с поклонниками TODD LA TORRE сказал, что думает о новом сольном материале:



«Craig Blackwell (гитарист) уже начал сочинять какие-то варианты. Я, конечно, сейчас занимаюсь музыкой Queensrÿche, и мы будем записываться в начале января 2022 года. Но как только всё будет готово, я займусь сольным творчеством, а затем, думаю, смогу записать EP с мелодичным блэк-металлом. Однако следующая сольная пластинка, которую я выпущу на Rat Pak Records, будет в том же ключе, что и моя первая сольная пластинка, в этом стиле».

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