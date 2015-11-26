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Todd La Torre

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13 дек 2021 : 		 TODD LA TORRE планирует новый альбом

1 дек 2021 : 		 TODD LA TORRE: «Иду — курю, сижу — курю!»

10 сен 2021 : 		 Новое видео TODD LA TORRE

25 май 2021 : 		 TODD LA TORRE критикует ЗСРнР

19 май 2021 : 		 TODD LA TORRE продаёт палочки SCOTT'a ROCKENFIELD'a

13 май 2021 : 		 TODD LA TORRE — о том, почему группа не давала онлайн-концерты

20 мар 2021 : 		 Видео с текстом от TODD LA TORRE

17 мар 2021 : 		 TODD LA TORRE: «Ненавижу музыкальный бизнес»

3 мар 2021 : 		 TODD LA TORRE: «Я очень ценю первые пять альбомов QUEENSRŸCHE»

25 фев 2021 : 		 TODD LA TORRE представил новое видео

17 фев 2021 : 		 TODD LA TORRE: «Байден вернёт нам подобие нормальной жизни»

11 фев 2021 : 		 TODD LA TORRE: «"Appetite For Destruction" очень много для меня значит»

3 фев 2021 : 		 TODD LA TORRE: «Возраст — не помеха!»

1 фев 2021 : 		 TODD LA TORRE представил новое видео

19 янв 2021 : 		 TODD LA TORRE — о появлении в QUEENSRŸCHE

15 янв 2021 : 		 TODD LA TORRE не удивлён поступку лидера ICED EARTH

13 янв 2021 : 		 TODD LA TORRE — о том, почему сейчас

7 янв 2021 : 		 TODD LA TORRE представил новое видео

13 дек 2020 : 		 Новая песня TODD LA TORRE

6 дек 2020 : 		 Сольный альбом TODD LA TORRE выйдет зимой

2 сен 2020 : 		 TODD LA TORRE очень доволен альбомом

21 авг 2020 : 		 TODD LA TORRE: «Новый альбом звучит прекрасно!»

29 июл 2020 : 		 TODD LA TORRE: «Альбом звучит прекрасно!»
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|||| сегодня

TODD LA TORRE планирует новый альбом



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В рамках недавней беседы с поклонниками TODD LA TORRE сказал, что думает о новом сольном материале:

«Craig Blackwell (гитарист) уже начал сочинять какие-то варианты. Я, конечно, сейчас занимаюсь музыкой Queensrÿche, и мы будем записываться в начале января 2022 года. Но как только всё будет готово, я займусь сольным творчеством, а затем, думаю, смогу записать EP с мелодичным блэк-металлом. Однако следующая сольная пластинка, которую я выпущу на Rat Pak Records, будет в том же ключе, что и моя первая сольная пластинка, в этом стиле».

QUEENSRЕёCHE Singer TODD LA TORRE Confirms A Second Solo Album In The Works



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