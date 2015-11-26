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TODD LA TORRE не удивлён поступку лидера ICED EARTH



TODD LA TORRE в интервью "Talking With Mark Strigl" обсудил ситуацию с лидером ICED EARTH:



«Кто-то показал мне фотографию и ничего не сказал, просто показал мне фото, и я спросил: "Jon Schaffer?" И после добавил: "Это Jon. Я знаю, что так и есть". У меня не было подтверждения, но я сказал: "Я знаю, что это он". А потом выяснилось, что это действительно он. И я такой: "Вот дерьмо".



Я знаю его некоторые взгляды. С одной стороны это шокирует, потому что ты думаешь: "Ёлки-палки. Я дружу с этим парнем". А с другой стороны ты думаешь: "Я не очень-то удивлён". Потому что если ты знаешь, что он думает о правительстве и о разных вещах, то ты... Ну ладно, это не так уж и странно, что он там был. В то же время ты думаешь: "Вау, такого никогда не было ни в моей жизни, ни в наших жизнях, чтобы мы видели, как люди штурмуют Капитолий, и они буквально нападают..." Это те же самые люди, которые говорят "Back The Blue" и "Мы поддерживаем нашу полицию". А потом я вижу, как люди дерутся и пытаются избить полицейских, потому что они думают, что выборы сфальсифицированы. Я это не поддерживаю, я думаю: "Ни хрена себе!" И, конечно, в нашем круге мы все как-то знакомы и думаем: "Вот же чёрт побери. Это же Jon!" Потом его имя было [раскрыто], и сообщили, что его ищут ФБР. А я такой: "Вот же ёхарный бабай!"



Я понятия не имею, сдался ли он, если он был в бегах, или они его поймали, — я понятия не имею, потому что я вообще с ним не общался. Но на группу выливается изрядно грязи.



Jon — человек своих убеждений. Я не хочу это больше комментировать, кроме как сказать, что да — я с ним знаком, и в то время, когда мы были рядом, он всегда относился ко мне с уважением, но всё это было только в музыкальном плане и ничего более. Думаю, у нас с ним совершенно разный взгляд на вещи».













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