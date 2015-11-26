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Todd La Torre

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TODD LA TORRE: «Байден вернёт нам подобие нормальной жизни»



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Вокалист QUEENSRŸCHE TODD LA TORRE в рамках недавнего интервью рассказал о том, что вдохновило его на создание "Critical Cynic":

«Я не хочу сидеть здесь и говорить ерунду про Америку, но я не вижу, чтобы это было распространено в других регионах мира, когда существуют протесты по поводу того, носить маску или нет. Во Флориде, где я живу, всё открыто. BUCKCHERRY играют в паре кварталов, другие команды выступают, открыты бары, рестораны, парикмахерские, фитнес-центры, торговые центы — всё открыто.

Я был в магазине бытовой техники, и там был парень, который даже не [надел маску]; она болталась у него где-то на подбородке. И я сказал леди [в магазине]: "Эй, что ты делаешь с такими парнями, которые не носят маску?" А она отвечает: "Лично я таких не приветствую". А я ей: "Так ты не можешь заставить их уйти или надеть её?" И она отвечает: "Нам нельзя". Так что во многих местах есть разные установки. Где-то тебе скажут: "Либо надевай маску, либо тебе нельзя тут находиться". Но есть и много таких мест, где люди просто боятся повторения стрельбы, потому что это случилось там, где люди говорили: "Надень маску или убирайся", в итоге тот, кому сказали, вернулся и начал стрелять. И это же настоящее безумие!»

La Torre, жена которого родом из Греции, продолжил:

«Но в этой песне больше речи про высшее образование. Насколько я знаю, образование в Греции имеет первостепенное значение. Вообще подчёркивается, что ваше образование важно, — учёба и всегреческие экзамены и всё такое... И высшее образование почитается. Наука важна. Важен скептицизм. Но в Америке люди не верят в то, что произошло за последние несколько лет. Люди перешли от скептицизма к полному неверию во всё, что они слышат или видят. Так что может быть эпидемиолог, который всю свою жизнь этим занимается и является экспертом в данной области, но обязательно найдутся люди, которые будут утверждать, что всё это какая-то хрень: они просто ни во что не верят. И вот случаются совсем уж странные вещи, когда что-то вводится в целях общественной безопасности, но некоторые люди говорят: "Вы нарушаете мои права. Это Америка", тут такой менталитет. А вы говорите: "Подождите-ка. Ваши права приостанавливаются, когда вы находитесь в общественном месте, и теперь общественное здоровье и безопасность — это проблема".

Так что я написал эту песню об отрицании науки и людях, которые не принимают доказательств... Я имею в виду, что даже в Греции, вы, ребята, были очень... Если вы хотите пойти на рынок [в Греции], вы должны пойти на рынок в вашем районе, вы не можете просто пойти куда угодно. Здесь [во Флориде] я могу ездить куда захочу — в любое место. Нет таких мер, которые были бы очень строгими, и давайте постараемся быть сильными сейчас и закрыть всё на замок, чтобы надеяться, что мы сможем взять всё под контроль, проявим дальновидность и постараемся вернуться к нормальной жизни».

На вопрос о том, насколько, на его взгляд, ситуация в США изменится с приходом Байдена:

«Думаю, что изменится, давайте будем честными: сейчас это очень разделённая страна, эта страна очень поляризована. И надо быть осторожным. Я имею в виду, что люди злились на меня: "О, он либерал", и бла-бла-бла, и "Я больше не хочу поддерживать группу, в которой он играет", или "Я не хочу покупать его альбом, потому что он против Дональда Трампа", например, или что-то в этом роде.

Смотрите: факты есть факты. И мир — вы в Европе; я путешествовал по всему миру — не был таким уж благоприятным. А попытки работать с нашими союзниками и возвращаться к тому, с чем мы можем согласиться, вредны для окружающей среды. И существуют гражданские права. Вы не запрещаете странам из-за их религии летать в нашу страну. Так что есть вещи, которые я считаю правильными и неправильными. Но я думаю, что эта администрация всё обнулит. Но одно, что я всегда считал и продолжаю считать крайне важным, — это то, что должна быть какая-то социализированная система здравоохранения.

Мне нужно было кое-что сделать, и это стоило восемьсот долларов. Я был в Афинах с женой и родственниками, я получил кучу всего, сделал несколько тестов, и это обошлось мне в 50 евро. У вас, ребята, в конституции есть право на здоровье, и все платят за улучшение общества. Но вот тут есть другое: "Идите на уйг! Я не собираюсь платить за то, чтобы ваш ребёнок ходил в школу. Я не собираюсь платить за твоё лечение". И так это совсем другой менталитет.

Я не думаю, что Джо Байден сделает то, чего бы мне хотелось, но я полагаю, что он сможет дать нам какое-то подобие нормальной жизни, позволит всем успокоиться без твитов каждые пять секунд и всего этого раскола. Я не думаю, что это хорошо для каждого из нас».

QUEENSRЕёCHE





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Sw0Rn


17 фев 2021, 14:05		Более интересно где Байден развяжет войну, в какой стране?)


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