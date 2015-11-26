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TODD LA TORRE : «Возраст — не помеха!»



TODD LA TORRE в недавнем интервью сказал, что не считает, что возраст может быть помехой для коммерческого успеха у слушателей:



«Это всегда было моё мнение. Когда мне было 20 или 30 лет, я думал: "Ладно, со мной такого никогда не случится". А потом я присоединился к CRIMSON GLORY и стал обретать известность — в основном в Европе. Но знаешь что? Я думаю, это всё чушь собачья. Я думаю, что это жанр, которому на самом деле наплевать. Это не то же самое, что поп-музыка, где у тебя есть определённое окно. Или если ты футболист, конечно если только ты не Джерри Райс или кто-то, кто может играть очень долго в своей карьере, — твой возраст не имеет значения. Всё дело в песнях и музыке. Есть много людей, которых открывают в возрасте 30 или 40 лет. Присоединяются ли они к уже существующей группе и это становится для них серьёзным трамплином, или время от времени они сочиняют убойные песни — не имеет значения.



Есть много групп, которые заканчивают, цитирую: делать это — что бы это ни значило — в более позднем возрасте, так что я понимаю тех людей, которые чувствуют себя разочарованными и думают, что у них ничего не получится, и они бросают это занятие, но я также думаю, что это не окончательный приговор, и всё может получиться в один прекрасный момен,т и моя история как раз является таким примером».





































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