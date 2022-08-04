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TODD LA TORRE: «Курить или не курить?»



TODD LA TORRE в рамках недавней беседы ответил на вопрос, какое влияние на его голос оказала любовь к курению:



«Дио курил беспрерывно. [Лучано] Паваротти [один из легендарных "Трёх теноров", которого многие считают одним из величайших певцов ХХ века] курил постоянно. Конечно, насколько я знаю, он умер от рака лёгких [смеётся], но пел он как долбаная птица.



Слушай, есть классный певец по имени Fabio Lione, он итальянец. И он вроде как из пауэр-металла, мелодично поёт. И вот этот парень курит как паровоз. Он, наверное, мой ровесник, или в том же возрасте, или чуть старше.



Я помню, когда я присоединился к CRIMSON GLORY, некоторые друзья говорили: "Ты должен пойти к одному тренеру по вокалу. Он учил Миднайта [покойного вокалиста CRIMSON GLORY]. Или Миднайт брал у него уроки", бла-бла-бла. И я просто пошёл на консультацию: "Что я делаю правильно? Что я делаю не так? Я не знаю, что я делаю; я просто делаю то, что делаю" На что он ответил: "Знаешь, сколько людей приходят ко мне, как ты?" Я ему: "Наверное, много". Он: "Очень мало". Он: "У тебя потрясающая техника. У тебя..." бла-бла-бла-бла. "Но сейчас мы собираемся... Я хочу найти твои слабые стороны. Давайте попробуем их развить".



Люди спрашивают: "Ты разогреваешься? Делаешь ли ты это? В девяноста процентах случаев я буквально — если быть честным — пью кофе, курю, закуриваю сигарету и делаю последнюю затяжку. Потом я выхожу и пою. И я делал так всегда.



Тренер по вокалу сказал... Я ему: "Слушай, я курящий". Он такой: "Я выскажу тебе своё честное мнение по этому поводу. Я был профессиональным тренером по вокалу в течение..." бла-бла-бла. Он говорит: "Слушай, это вредно для здоровья. Я не собираюсь здесь говорить, что это полезно. Это не так. Это вредно для твоего здоровья. Но что касается вокала, то, по моему мнению, [после] того, как я занимался этим 40 лет, я не думаю, что это совсем испортит твой голос. Все люди разные и всё зависит от условий".



Это забавно, потому что есть люди, которые курят траву, но не курят сигареты. И они будут говорить: "Курение сигарет вредно для тебя". Они не считают себя курильщиками, потому что курят траву. Я же говорю: "Слушай, ты вдыхаешь дым, который является раздражителем и высушивает тебя. И ты всё ещё всасываешь это вещество.



Вы увлажняетесь внутренне, поэтому когда вы пропускаете воду через голос, да, это может немного смягчить, но вы не обязательно увлажняете голосовые связки так, как ваш организм увлажняется через потребление воды, которая поступает в ткани, мышцы и тому подобное. Поэтому люди думают: "О, если я просто выпью что-нибудь, жидкость, проходящая через горло, каким-то образом поможет моим голосовым связкам". Поэтому я пью воду в течение дня. Я не пью — я никогда в жизни не был пьян; я никогда в жизни не курил траву; я никогда не принимал никаких наркотиков, кроме никотина, в чём я признаюсь. Я бросил на два года. Много лет назад в семье случилась болезнь, и тогда, из-за стресса, я снова начал. Это была очень серьёзная болезнь, которая случилась в моей семье. Но за те два года, что я бросил, и я всё ещё пел, как пою, я никогда не пел лучше. Это нисколько не изменило мой голос; я не стал петь выше из-за этого. Всё было точно так же.



Люди будут говорить: "О, он не попал в ту ноту. Курение не идёт ему на пользу". Но на следующий вечер я выхожу и выдаю её. И с того момента я выкурил пачку. И что они тогда скажут? Неважно, что я говорю; я нахожусь в гастрольном автобусе с рециркуляцией воздуха, вокруг люди болеют. Я только что исполнил 17 песен QUEENSRŸCHE подряд, которые — давайте будем честными — людям нелегко петь, так что это требует больших вокальных усилий.



Я не пытаюсь защищать курение, но это справедливое замечание: "Эй, это, вероятно, не идёт тебе на пользу". Я согласен с этим — это и правда так».







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