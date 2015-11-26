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*DEEP PURPLE в чартах 153
*SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не им... 63
*Верховный суд США просят вмешаться в спор по авторскому прав... 59
*Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой 37
*DEE SNIDER, SEBASTIAN BACH и MIKE PORTNOY критикуют директор... 26
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Queensrÿche

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21 авг 2020 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «Новый альбом звучит прекрасно!»

29 июн 2020 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «Надевайте грёбаные маски!»

8 май 2020 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE работает над новым альбомом

9 апр 2020 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Самый недооценённый альбом группы — это...»

18 мар 2020 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «В паузу запишу альбом»

7 фев 2020 : 		 Видео с текстом от QUEENSRŸCHE

4 фев 2020 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Мы хотим развиваться»

23 янв 2020 : 		 QUEENSRŸCHE открыли тур

9 янв 2020 : 		 Видео с текстом от QUEENSRŸCHE

16 дек 2019 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

18 ноя 2019 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

9 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления QUEENSRŸCHE

22 окт 2019 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

2 окт 2019 : 		 Видео с текстом от QUEENSRŸCHE

21 авг 2019 : 		 GEOFF TATE: «QUEENSRŸCHE предлагали воссоединение, но предложение отклонили»

26 июл 2019 : 		 Видео с текстом от QUEENSRŸCHE

9 апр 2019 : 		 Вокалист FATES WARNING присоединился на сцене к QUEENSRŸCHE

7 апр 2019 : 		 Видео с концерта QUEENSRŸCHE

1 апр 2019 : 		 QUEENSRŸCHE исполнили новую песню вживую

26 мар 2019 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

25 фев 2019 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

18 фев 2019 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «Scott может не вернуться в группу»

16 фев 2019 : 		 Новая песня QUEENSRŸCHE

16 янв 2019 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE записал ударные для нового альбома

15 янв 2019 : 		 Видео с текстом от QUEENSRŸCHE

11 янв 2019 : 		 Новая песня QUEENSRŸCHE
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Вокалист QUEENSRŸCHE: «Новый альбом звучит прекрасно!»



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Вокалист QUEENSRŸCHE Todd La Torre в своём твите рассказал о новом альбоме:

«Могучий @zeuss1 сделал просто сокрущающий микс моей сольной пластинке! Звучит замечательно! Просто топчиг!»

QUEENSRЕёCHE Singer TODD LA TORRE Says His Debut Solo Album



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