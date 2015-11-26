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Вокалист QUEENSRŸCHE: «Новый альбом звучит прекрасно!»



Вокалист QUEENSRŸCHE Todd La Torre в своём твите рассказал о новом альбоме:



«Могучий @zeuss1 сделал просто сокрущающий микс моей сольной пластинке! Звучит замечательно! Просто топчиг!»







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