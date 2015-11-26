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Todd La Torre

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|||| 17 мар 2021

TODD LA TORRE: «Ненавижу музыкальный бизнес»



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В рамках недавнего интервью TODD LA TORRE признался, что ненавидит музыкальный бизнес:

«Если честно, то я его ненавижу. Я не люблю бизнес вообще, мне импонирует искусство, мне нравится, что люди наслаждаются концертами, но что касается музыкального бизнеса, то я охренеть как его не люблю!

Помню, когда мы записывали одноимённую пластинку в 2013 году, и Jimbo — James Barton тогда работал над этой пластинкой, он же работал над "Operation: Mindcrime", "Empire" и "Promised Land" — сказал мне: "Твоя пластинка — как визитка, зовущая людей на концерты". И я тогда подумал: "Ну надо же, а ведь он прав!" Но ты сидишь, придумываешь тексты, создаёшь музыку, делаешь правильные аранжировки — делаешь всё, чтобы было как нужно, — вкладываешь десятки тысяч в создание, промоушн и всё остальное, а потом кто-то говорит: "Это же сраный отстой". И что тебе делать? Какую бы музыку ты стал создавать и выкладывать на всеобщее обозрение с такой-то критикой... Я бы даже сказал не критикой, а критиканством. Есть большая разница между критикой и критиканством.

Но в итоге всё превратилось в большой прикол. Когда появился Napster, все решили: "Вот же срань!" И сейчас количество продаж просто несравнимо с тем, что было. И я считаю, что нужно менять стандарты — что есть золотой статус. Если вы не из верхушки, такие группы ещё есть, и, может, они и продают миллионы экземпляров. Но я считаю, что когда 1500 стримов равно одной покупке — это просто... Жалко.

Образ жизни отличный, товарищество с ребятами по группе прекрасно, потому что мы постоянно шутим и смеёмся, но это всё непросто. Если бы я не был в QUEENSRŸCHE и не имел возможности получить то, что получил, я, скорее всего, просто этим бы не занимался. Я бы не остался в группе, которая турами пытается выжить... Не стал бы это делать, не по моему возрасту такое. В 20 это нормально, ты полон амбиций и веришь в лучшее, в золотой и платиновый статус, все дела. Но мне это не важно — всё это. Музыка важна, но слава и всё остальное... Признание и некоторая известность благодаря твоим способностям — это здорово. Но кроме этого это действительно тяжёлая жизнь».

QUEENSRЕёCHE





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Exceptional


17 мар 2021, 23:40		Даже читать не стал дальше заголовка, просто хочу сказать, что люблю Тодда и современный Queensryche.


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