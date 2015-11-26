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Todd La Torre

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TODD LA TORRE представил новое видео



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TODD LA TORRE опубликовал видео на "Hellbound And Down" — очередной сингл из дебютного альбома "Crossroads To Insanity", выпущенный пятого февраля на Rat Pak Records.

Трек-лист:

01. Dogmata

02. Pretenders

03. Hellbound And Down

04. Darkened Majesty

05. Crossroads To Insanity

06. Critical Cynic

07. Rejoice In The Suffering

08. Vexed

09. Vanguards Of The Dawn Wall

10. Apology

Bonus tracks (deluxe version only)

11. Fractured

12. Set It Off

13. One By One

QUEENSRЕёCHE

















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КомментарииСкрыть/показать 1 )

НELLECTOR


25 фев 2021, 15:13		Забавно, что этот добрый парень Квинсрач вдруг взял и выпустил трэш)


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