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Todd La Torre
США
-
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Facebook:
https://www.facebook.com/Official.ToddLaTorre
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13 дек 2020
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Новая песня TODD LA TORRE
6 дек 2020
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Сольный альбом TODD LA TORRE выйдет зимой
2 сен 2020
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TODD LA TORRE очень доволен альбомом
21 авг 2020
:
TODD LA TORRE: «Новый альбом звучит прекрасно!»
29 июл 2020
:
TODD LA TORRE: «Альбом звучит прекрасно!»
сегодня
TODD LA TORRE
представил новое видео
TODD LA TORRE опубликовал видео на "Hellbound And Down" — очередной сингл из дебютного альбома "Crossroads To Insanity", выпущенный пятого февраля на Rat Pak Records.
Трек-лист:
01. Dogmata
02. Pretenders
03. Hellbound And Down
04. Darkened Majesty
05. Crossroads To Insanity
06. Critical Cynic
07. Rejoice In The Suffering
08. Vexed
09. Vanguards Of The Dawn Wall
10. Apology
Bonus tracks (deluxe version only)
11. Fractured
12. Set It Off
13. One By One
+1
-0
(
1
)
НELLECTOR
25 фев 2021, 15:13
Забавно, что этот добрый парень Квинсрач вдруг взял и выпустил трэш)
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НELLECTOR
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).