сегодня



Вокалист QUEENSRŸCHE очень доволен сольником



Вокалист QUEENSRŸCHE Todd La Torre поделился следующим сообщением:



«Послушал финальный мастеринг моего сольного альбома — очень доволен и готов представить его в ближайшее время! Следите за новостями на моих аккаунтах и @ratpakrecords».







+0 -0



просмотров: 225

