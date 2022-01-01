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TODD LA TORRE: «Люблю я гуттуралы, но...»



TODD LA TORRE с сожалением отметил, что «настоящих вокалистов» в металле всё меньше:



«Мне нравятся гуттуралы, не поймите меня неправильно, и я иногда использую их в своей собственной музыке. Они дают тот настрой, который невозможно получить без них. Но я помню времена, когда в металле были настоящие вокалисты. Те, кто до сих пор этим занимается, сейчас в меньшинстве, на мой взгляд. Это вымирающая порода, ребята».

I love gutturals don't get me wrong, and I do them occasionally in some of my own music. They provide an attitude you can't get without it. BUT, I remember when metal had actual real singers. Those that still do it are the minority now imo. It's a dying breed folks.













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