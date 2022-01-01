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Todd La Torre

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30 июн 2022 : 		 TODD LA TORRE: «Люблю я гуттуралы, но...»

13 дек 2021 : 		 TODD LA TORRE планирует новый альбом

1 дек 2021 : 		 TODD LA TORRE: «Иду — курю, сижу — курю!»

10 сен 2021 : 		 Новое видео TODD LA TORRE

25 май 2021 : 		 TODD LA TORRE критикует ЗСРнР

19 май 2021 : 		 TODD LA TORRE продаёт палочки SCOTT'a ROCKENFIELD'a

13 май 2021 : 		 TODD LA TORRE — о том, почему группа не давала онлайн-концерты

20 мар 2021 : 		 Видео с текстом от TODD LA TORRE

17 мар 2021 : 		 TODD LA TORRE: «Ненавижу музыкальный бизнес»

3 мар 2021 : 		 TODD LA TORRE: «Я очень ценю первые пять альбомов QUEENSRŸCHE»

25 фев 2021 : 		 TODD LA TORRE представил новое видео

17 фев 2021 : 		 TODD LA TORRE: «Байден вернёт нам подобие нормальной жизни»

11 фев 2021 : 		 TODD LA TORRE: «"Appetite For Destruction" очень много для меня значит»

3 фев 2021 : 		 TODD LA TORRE: «Возраст — не помеха!»

1 фев 2021 : 		 TODD LA TORRE представил новое видео

19 янв 2021 : 		 TODD LA TORRE — о появлении в QUEENSRŸCHE

15 янв 2021 : 		 TODD LA TORRE не удивлён поступку лидера ICED EARTH

13 янв 2021 : 		 TODD LA TORRE — о том, почему сейчас

7 янв 2021 : 		 TODD LA TORRE представил новое видео

13 дек 2020 : 		 Новая песня TODD LA TORRE

6 дек 2020 : 		 Сольный альбом TODD LA TORRE выйдет зимой

2 сен 2020 : 		 TODD LA TORRE очень доволен альбомом

21 авг 2020 : 		 TODD LA TORRE: «Новый альбом звучит прекрасно!»

29 июл 2020 : 		 TODD LA TORRE: «Альбом звучит прекрасно!»
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TODD LA TORRE: «Люблю я гуттуралы, но...»



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TODD LA TORRE с сожалением отметил, что «настоящих вокалистов» в металле всё меньше:

«Мне нравятся гуттуралы, не поймите меня неправильно, и я иногда использую их в своей собственной музыке. Они дают тот настрой, который невозможно получить без них. Но я помню времена, когда в металле были настоящие вокалисты. Те, кто до сих пор этим занимается, сейчас в меньшинстве, на мой взгляд. Это вымирающая порода, ребята».

I love gutturals don't get me wrong, and I do them occasionally in some of my own music. They provide an attitude you can't get without it. BUT, I remember when metal had actual real singers. Those that still do it are the minority now imo. It's a dying breed folks.






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