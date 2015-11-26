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TODD LA TORRE : «Иду — курю, сижу — курю!»



TODD LA TORRE в рамках недавнего стрима ответил на критику зрителей в отношении того факта, что он курит:



«Мне всё равно. Неважно. Готов поспорить, что есть много по-настоящему хороших певцов, которые курят. И некоторые скрывают это, а некоторые нет.



В течение многих лет я не хотел, чтобы кто-то видел, как я курю, потому что я знал, что если у тебя плохое выступление, — неважно, что ты пролетел 25 тысяч миль за месяц — они скажут: "О, вот почему. Он испортил свой голос". А потом ты поёшь просто убийственно. И ты говоришь: "Да, я больше не курю". И тогда они скажут: "Вот почему ты так хорошо звучал". Каждый — эксперт. Ну а мне по барабану».







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