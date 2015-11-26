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Todd La Torre

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1 дек 2021 : 		 TODD LA TORRE: «Иду — курю, сижу — курю!»

10 сен 2021 : 		 Новое видео TODD LA TORRE

25 май 2021 : 		 TODD LA TORRE критикует ЗСРнР

19 май 2021 : 		 TODD LA TORRE продаёт палочки SCOTT'a ROCKENFIELD'a

13 май 2021 : 		 TODD LA TORRE — о том, почему группа не давала онлайн-концерты

20 мар 2021 : 		 Видео с текстом от TODD LA TORRE

17 мар 2021 : 		 TODD LA TORRE: «Ненавижу музыкальный бизнес»

3 мар 2021 : 		 TODD LA TORRE: «Я очень ценю первые пять альбомов QUEENSRŸCHE»

25 фев 2021 : 		 TODD LA TORRE представил новое видео

17 фев 2021 : 		 TODD LA TORRE: «Байден вернёт нам подобие нормальной жизни»

11 фев 2021 : 		 TODD LA TORRE: «"Appetite For Destruction" очень много для меня значит»

3 фев 2021 : 		 TODD LA TORRE: «Возраст — не помеха!»

1 фев 2021 : 		 TODD LA TORRE представил новое видео

19 янв 2021 : 		 TODD LA TORRE — о появлении в QUEENSRŸCHE

15 янв 2021 : 		 TODD LA TORRE не удивлён поступку лидера ICED EARTH

13 янв 2021 : 		 TODD LA TORRE — о том, почему сейчас

7 янв 2021 : 		 TODD LA TORRE представил новое видео

13 дек 2020 : 		 Новая песня TODD LA TORRE

6 дек 2020 : 		 Сольный альбом TODD LA TORRE выйдет зимой

2 сен 2020 : 		 TODD LA TORRE очень доволен альбомом

21 авг 2020 : 		 TODD LA TORRE: «Новый альбом звучит прекрасно!»

29 июл 2020 : 		 TODD LA TORRE: «Альбом звучит прекрасно!»
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|||| сегодня

TODD LA TORRE: «Иду — курю, сижу — курю!»



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TODD LA TORRE в рамках недавнего стрима ответил на критику зрителей в отношении того факта, что он курит:

«Мне всё равно. Неважно. Готов поспорить, что есть много по-настоящему хороших певцов, которые курят. И некоторые скрывают это, а некоторые нет.

В течение многих лет я не хотел, чтобы кто-то видел, как я курю, потому что я знал, что если у тебя плохое выступление, — неважно, что ты пролетел 25 тысяч миль за месяц — они скажут: "О, вот почему. Он испортил свой голос". А потом ты поёшь просто убийственно. И ты говоришь: "Да, я больше не курю". И тогда они скажут: "Вот почему ты так хорошо звучал". Каждый — эксперт. Ну а мне по барабану».

QUEENSRЕёCHE Singer TODD LA TORRE Says He Doesn





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

streame


1 дек 2021, 16:17		Лол, ну и дурак. Если ему своего голоса не жалко, то это его дело.

Svarg_1349


1 дек 2021, 17:14		Бля, это абсолютно его дело. По кайфу ему курить, пусть курит.


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