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Todd La Torre

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|||| 22 ноя 2022

TODD LA TORRE: «Все хотят побыстрее стать знаменитым ничего не делая»



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TODD LA TORRE в рамках недавней беседе коснулся ситуации, когда известные поп-артисты стали популярными без единого концерта и жизни в задрипанном фургончике:

«Я полагаю, что все пытаются быстро стать знаменитыми и не прилагают к этому усилий. Я рос в группах, играя в ночных клубах всю свою жизнь. И я знаю, что люди думают, что они мгновенно станут звездами благодаря YouTube. Или они очень известны на YouTube, но они никогда не играли в настоящем ночном клубе и не добились успеха таким образом. Все пытаются создать себе славу искусственно через социальные сети. Но у них может быть миллион подписчиков на YouTube или читателей, но если бы они пытались продавать билеты в любом городе США, возможно, они не продали бы и ста билетов за вечер. Это не одно и то же. Легко нажать "подписаться". Чтобы заплатить деньги за билет и пойти на кого-то, нужны усилия и самопожертвованность.

Все ищут быстрой славы легким путем. Пусть даже они прикладывают много усилий, это прекрасно. В Интернете есть много певцов, которые звучат потрясающе, но они никогда не гастролировали; они никогда не имели дела с жестоким графиком поездок и требованиями живых выступлений. Эти ребята синхронизируют губы на своих видео на YouTube. Они записывают все идеально — они делают это тысячу раз, пока не получится правильно — затем они встают перед микрофоном в наушниках и поют, но то, что вы видите, и то, что вы слышите, не одно и то же. Они поют для себя».




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