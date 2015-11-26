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TODD LA TORRE — о том, почему сейчас



TODD LA TORRE рассказал о том, почему именно сейчас занялся записью сольного альбома, выход которого состоится пятого февраля:



«Всё это очень долго готовилось, и я говорил о том, что хочу сделать пластинку, уже очень давно. Я очень доволен финальным результатом и хочу, чтобы люди узнали о другой стороне меня, о том, что я люблю и что могу сделать.



Мы вернулись домой с QUEENSRŸCHE тринадцатого марта и думали, что всё займёт ну пару месяцев от силы, не более, — тогда никто не думал, что всё будет именно так, но образовались эти месяцы бездействия, и я позвонил Craig'y [Blackwell'у] и сказал ему: "Слушай, у меня ничего нет в плане работы. Давай наконец сделаем то, что задумали давным-давно. И я просто хотел воспользоваться преимуществами нахождения дома, чтобы войти в нужное настроение, освободить голову и работать над песнями сутками напролёт без того, чтобы прыгать на разные самолеты ради гастролей и всего такого».



На вопрос о том, все ли песни были готовы именно сейчас или что-то было сделано намного раньше, он ответил:



«Мы закончили "Rejoice In The Suffering", а потом у нас был фрагмент "Pretenders" и "Apology". Было только это, но у Craig'a просто тонна всяких гитарных наработок, которые он мне и показал. И если честно, то мы написали где-то песен 10 из 13 и сделали весь альбом за четыре месяца».































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