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TODD LA TORRE : «Я очень ценю первые пять альбомов QUEENSRŸCHE»



Вокалист QUEENSRŸCHE TODD LA TORRE недавно был гостем программы Full Metal Jackie, в рамках которой ответил на вопрос о том как поменялось его отношение к музыке группы после того, как он стал её участником:



«Я не думаю, что что-то поменялось. Думаю, что у меня была уникальная возможность — я был фэном команды до того, как пришёл в группу, и поэтому у меня есть отличные представления о том, что хочет слышать аудитория от QUEENSRŸCHE. За годы звук команды менялся, и являясь участником коллектива, я особенно ценю величие первых пяти альбомов и того, что я знаком с теми, кто создавал эти пластинки. Но я не знаю, как это можно ценить больше, потому что хорошая музыка всегда будет хорошей музыкой. Я просто имею несколько иное видение, двигаюсь вперёд и то, что хотят и что любят поклонники QUEENSRŸCHE, — это слушать от нас новую музыку».













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