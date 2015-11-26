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Todd La Torre

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3 мар 2021 : 		 TODD LA TORRE: «Я очень ценю первые пять альбомов QUEENSRŸCHE»

25 фев 2021 : 		 TODD LA TORRE представил новое видео

17 фев 2021 : 		 TODD LA TORRE: «Байден вернёт нам подобие нормальной жизни»

11 фев 2021 : 		 TODD LA TORRE: «"Appetite For Destruction" очень много для меня значит»

3 фев 2021 : 		 TODD LA TORRE: «Возраст — не помеха!»

1 фев 2021 : 		 TODD LA TORRE представил новое видео

19 янв 2021 : 		 TODD LA TORRE — о появлении в QUEENSRŸCHE

15 янв 2021 : 		 TODD LA TORRE не удивлён поступку лидера ICED EARTH

13 янв 2021 : 		 TODD LA TORRE — о том, почему сейчас

7 янв 2021 : 		 TODD LA TORRE представил новое видео

13 дек 2020 : 		 Новая песня TODD LA TORRE

6 дек 2020 : 		 Сольный альбом TODD LA TORRE выйдет зимой

2 сен 2020 : 		 TODD LA TORRE очень доволен альбомом

21 авг 2020 : 		 TODD LA TORRE: «Новый альбом звучит прекрасно!»

29 июл 2020 : 		 TODD LA TORRE: «Альбом звучит прекрасно!»
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TODD LA TORRE: «Я очень ценю первые пять альбомов QUEENSRŸCHE»



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Вокалист QUEENSRŸCHE TODD LA TORRE недавно был гостем программы Full Metal Jackie, в рамках которой ответил на вопрос о том как поменялось его отношение к музыке группы после того, как он стал её участником:

«Я не думаю, что что-то поменялось. Думаю, что у меня была уникальная возможность — я был фэном команды до того, как пришёл в группу, и поэтому у меня есть отличные представления о том, что хочет слышать аудитория от QUEENSRŸCHE. За годы звук команды менялся, и являясь участником коллектива, я особенно ценю величие первых пяти альбомов и того, что я знаком с теми, кто создавал эти пластинки. Но я не знаю, как это можно ценить больше, потому что хорошая музыка всегда будет хорошей музыкой. Я просто имею несколько иное видение, двигаюсь вперёд и то, что хотят и что любят поклонники QUEENSRŸCHE, — это слушать от нас новую музыку».

TODD LA TORRE





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