TODD LA TORRE — о появлении в QUEENSRŸCHE

TODD LA TORRE в рамках недавнего интервью рассказал о том, какими для него оказались девять лет в QUEENSRŸCHE:
«Безусловно, что произошли перемены в жизни. У меня был бизнес по обивке, и это было моим ремеслом на тот момент, я занимался этим 22 года или около того. Так что когда я попал в группу, это было из серии: "Мы даём шоу на этих выходных" или "Мы даём концерт на следующих выходных", и я должен был сказать себе: "Хорошо, похоже, мне придётся отложить своё занятие, и это будет как полноценный рабочий день, когда меня нет дома". А я никогда раньше не был участником гастрольной группы на полный рабочий день. Так что произошли перемены в моей жизни. Ну и то, что в итоге я не бывал дома по восемь-девять месяцев и не видел жену и друзей, — это уже совсем иной образ жизни.
Но это удивительно. Я в группе, которая была одной из моих любимых, когда я рос. Мы как семья. Они мои хорошие друзья. Мы вместе делились потрясающими впечатлениями. Я должен делать то, о чём большинство людей мечтают. Я вовсе не принимаю это как должное. Поэтому я очень благодарен за это, а также благодарен людям, которые приняли меня, потому что это очень нелегко, когда группа, которая тебе нравится, меняет такого участника.
В целом это был потрясающий опыт. Это незабываемый опыт. И я бы не хотел ничего менять. Но это определённо другое.
Во время пандемии мне нравится быть дома. С одной стороны, я вообще не скучаю по турам, потому что каждый день вижусь с женой, в течение недели — с мамой, сестрой и некоторыми моими очень близкими друзьями, и нахожусь дома. И мне это нравится. С другой стороны, я очень скучаю по товариществу и по всему тому, что происходит, когда вы все вместе с группой, по выступлениям, и тому подобным вещам.
Я бы вообще не стал ничего менять, но у всего есть свои плюсы и минусы, как и у всего остального в жизни. Если ты занимаешься тем, что связано с путешествиями, — какой бы ни была твоя работа, которая требует путешествий, — ты можешь наслаждаться этим, потому что ты можешь ездить по разным местам и видеть разные страны, но это тоже жертва. Мы скучаем по дням рождения, мы скучаем по определённым праздникам в кругу семьи, и временами могут быть моменты, когда ты будешь чувствовать себя очень одиноко».
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