Новая песня вокалиста QUEENSRŸCHE



Вокалист QUEENSRŸCHE Todd La Torre выпустит дебютную сольную работу, получившую название "Rejoice In The Suffering", пятого февраля на Rat Pak Records.



Трек-лист:



01. Dogmata



02. Pretenders



03. Hellbound And Down



04. Darkened Majesty



05. Crossroads To Insanity



06. Critical Cynic



07. Rejoice In The Suffering



08. Vexed



09. Vanguards Of The Dawn Wall



10. Apology



Bonus tracks (deluxe version only)



11. Fractured



12. Set It Off



13. One By One



Композиция “Darkened Majesty” доступна для прослушивания ниже.







