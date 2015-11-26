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Queensrÿche

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23 янв 2020 : 		 QUEENSRŸCHE открыли тур

9 янв 2020 : 		 Видео с текстом от QUEENSRŸCHE

16 дек 2019 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

18 ноя 2019 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

9 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления QUEENSRŸCHE

22 окт 2019 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

2 окт 2019 : 		 Видео с текстом от QUEENSRŸCHE

21 авг 2019 : 		 GEOFF TATE: «QUEENSRŸCHE предлагали воссоединение, но предложение отклонили»

26 июл 2019 : 		 Видео с текстом от QUEENSRŸCHE

9 апр 2019 : 		 Вокалист FATES WARNING присоединился на сцене к QUEENSRŸCHE

7 апр 2019 : 		 Видео с концерта QUEENSRŸCHE

1 апр 2019 : 		 QUEENSRŸCHE исполнили новую песню вживую

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Новая песня вокалиста QUEENSRŸCHE



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Вокалист QUEENSRŸCHE Todd La Torre выпустит дебютную сольную работу, получившую название "Rejoice In The Suffering", пятого февраля на Rat Pak Records.

Трек-лист:

01. Dogmata

02. Pretenders

03. Hellbound And Down

04. Darkened Majesty

05. Crossroads To Insanity

06. Critical Cynic

07. Rejoice In The Suffering

08. Vexed

09. Vanguards Of The Dawn Wall

10. Apology

Bonus tracks (deluxe version only)

11. Fractured

12. Set It Off

13. One By One

Композиция “Darkened Majesty” доступна для прослушивания ниже.

QUEENSRЕёCHE Singer TODD LA TORRE Releases Debut Solo Single



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