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все новости группы
Queensrÿche
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Progressive Metal
http://www.queensryche.com
Myspace:
http://www.myspace.com/queensryche
Facebook:
https://www.facebook.com/QueensrycheOfficial
6 дек 2020
:
Сольный альбом вокалиста QUEENSRŸCHE выйдет зимой
3 дек 2020
:
Музыканты ADAMANTIS, TRAVELER исполняют QUEENSRŸCHE
2 сен 2020
:
Вокалист QUEENSRŸCHE очень доволен сольником
21 авг 2020
:
Вокалист QUEENSRŸCHE: «Новый альбом звучит прекрасно!»
29 июн 2020
:
Вокалист QUEENSRŸCHE: «Надевайте грёбаные маски!»
8 май 2020
:
Гитарист QUEENSRŸCHE работает над новым альбомом
9 апр 2020
:
Гитарист QUEENSRŸCHE: «Самый недооценённый альбом группы — это...»
18 мар 2020
:
Вокалист QUEENSRŸCHE: «В паузу запишу альбом»
7 фев 2020
:
Видео с текстом от QUEENSRŸCHE
4 фев 2020
:
Гитарист QUEENSRŸCHE: «Мы хотим развиваться»
23 янв 2020
:
QUEENSRŸCHE открыли тур
9 янв 2020
:
Видео с текстом от QUEENSRŸCHE
16 дек 2019
:
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
18 ноя 2019
:
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
9 ноя 2019
:
Профессиональное видео с выступления QUEENSRŸCHE
22 окт 2019
:
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
2 окт 2019
:
Видео с текстом от QUEENSRŸCHE
21 авг 2019
:
GEOFF TATE: «QUEENSRŸCHE предлагали воссоединение, но предложение отклонили»
26 июл 2019
:
Видео с текстом от QUEENSRŸCHE
9 апр 2019
:
Вокалист FATES WARNING присоединился на сцене к QUEENSRŸCHE
7 апр 2019
:
Видео с концерта QUEENSRŸCHE
1 апр 2019
:
QUEENSRŸCHE исполнили новую песню вживую
26 мар 2019
:
Новое видео QUEENSRŸCHE
25 фев 2019
:
Новое видео QUEENSRŸCHE
18 фев 2019
:
Вокалист QUEENSRŸCHE: «Scott может не вернуться в группу»
16 фев 2019
:
Новая песня QUEENSRŸCHE
16 янв 2019
:
Вокалист QUEENSRŸCHE записал ударные для нового альбома
15 янв 2019
:
Видео с текстом от QUEENSRŸCHE
11 янв 2019
:
Новая песня QUEENSRŸCHE
25 дек 2018
:
Профессиональное видео с выступления QUEENSRŸCHE
18 ноя 2018
:
Новая песня QUEENSRŸCHE
1 ноя 2018
:
Семплы новых песен QUEENSRŸCHE
30 окт 2018
:
Новый альбом QUEENSRŸCHE выйдет весной
19 июн 2018
:
Видео полного выступления QUEENSRŸCHE
8 май 2018
:
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
24 фев 2018
:
QUEENSRŸCHE опровергли уход барабанщика
31 дек 2017
:
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
21 сен 2017
:
QUEENSRŸCHE начнут запись в октябре
1 июл 2017
:
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
22 май 2017
:
QUEENSRŸCHE почтили память Криса Корнелла
10 май 2017
:
Барабанщик KAMELOT в QUEENSRŸCHE
8 май 2017
:
QUEENSRŸCHE хотят начать запись осенью
26 апр 2017
:
Барабанщик KAMELOT выступает с QUEENSRŸCHE
4 апр 2017
:
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
3 апр 2017
:
Барабанщик KAMELOT выступил с QUEENSRŸCHE
29 мар 2017
:
Барабанщик KAMELOT поедет в тур с QUEENSRŸCHE
20 янв 2017
:
Вокалиста QUEENSRŸCHE подвергли резкой критике за размещения картинки с Трампом и Путиным
17 дек 2016
:
Новое видео QUEENSRŸCHE
14 дек 2016
:
У QUEENSRŸCHE есть идеи для нового альбома
11 дек 2016
:
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
6 дек 2016
:
Новое видео QUEENSRŸCHE
5 дек 2016
:
Вокалист QUEENSRŸCHE сцепился с фанатом
28 ноя 2016
:
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
3 авг 2016
:
Гитарист QUEENSRŸCHE за Трампа
25 июл 2016
:
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
16 май 2016
:
QUEENSRŸCHE приступят к работе в январе
29 апр 2016
:
Гитарист QUEENSRŸCHE заявил, что TODD LA TORRE стал инъекцией адреналина в выдохшуюся группу
26 апр 2016
:
GEOFF TATE исключил возможность возвращения в QUEENSRŸCHE
25 мар 2016
:
В QUEENSRŸCHE демократия
13 мар 2016
:
Вокалист QUEENSRŸCHE исполнил хит WHITESNAKE
1 мар 2016
:
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
19 янв 2016
:
Видео полного выступления QUEENSRŸCHE
13 янв 2016
:
Новое видео QUEENSRŸCHE
27 ноя 2015
:
QUEENSRŸCHE не будут переписывать классику с новым вокалом
19 ноя 2015
:
В автобусе с QUEENSRŸCHE
10 ноя 2015
:
QUEENSRŸCHE на арфах
4 ноя 2015
:
Новое видео QUEENSRŸCHE
13 окт 2015
:
Успехи в чартах QUEENSRŸCHE
12 окт 2015
:
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
8 окт 2015
:
QUEENSRŸCHE в акустике
8 окт 2015
:
QUEENSRŸCHE исполнили песню с GABBIE RAE
5 окт 2015
:
Гитарист QUEENSRŸCHE учит хитам группы
30 сен 2015
:
Виниловая версия нового альбома QUEENSRŸCHE выйдет с бонусами
19 сен 2015
:
Новая песня QUEENSRŸCHE
12 сен 2015
:
Новое видео QUEENSRŸCHE
5 сен 2015
:
Новое видео QUEENSRŸCHE
14 авг 2015
:
QUEENSRŸCHE исполнили новую песню
7 авг 2015
:
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
4 авг 2015
:
Вокалист QUEENSRŸCHE: «У группы открылось второе дыхание!»
4 авг 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома QUEENSRŸCHE
2 авг 2015
:
Профессиональное видео полного выступления Queensryche
29 июл 2015
:
QUEENSRŸCHE исполниил новую песню
20 июл 2015
:
Новый альбом QUEENSRŸCHE выйдет в октябре
19 июл 2015
:
Новая песня QUEENSRŸCHE
1 июл 2015
:
Новый альбом QUEENSRŸCHE выйдет в октябре
13 май 2015
:
QUEENSRŸCHE «записали больше часа материала»
27 апр 2015
:
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
31 мар 2015
:
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
25 мар 2015
:
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
7 мар 2015
:
QUEENSRŸCHE нашли продюсера
23 янв 2015
:
Фронтмен QUEENSRŸCHE о новых песнях группы
5 янв 2015
:
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
3 дек 2014
:
Видео полного выступления QUEENSRŸCHE
14 окт 2014
:
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
9 сен 2014
:
У QUEENSRŸCHE готовы «14—15 песен»
3 сен 2014
:
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
14 июн 2014
:
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
6 май 2014
:
QUEENSRŸCHE начали работу над альбомом
29 апр 2014
:
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
29 апр 2014
:
JACKSON, ROCKENFIELD и WILTON продолжат выступать как QUEENSRŸCHE
6 янв 2014
:
Видео с выступления TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
24 дек 2013
:
Видео с выступления TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
24 ноя 2013
:
TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE:небольшое видео
23 ноя 2013
:
Видео с выступления TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
4 ноя 2013
:
Видео с выступления TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
1 ноя 2013
:
Видео с выступления TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
26 окт 2013
:
Видео с выступления TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
23 окт 2013
:
Видео с выступления TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
19 окт 2013
:
Видео с выступления TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
14 окт 2013
:
TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE открыли европейский тур
9 окт 2013
:
Новое видео TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
4 сен 2013
:
Суд на право использование имени QUEENSRŸCHE отложен на январь
31 авг 2013
:
Новое видео PAMELA MOORE
13 авг 2013
:
Концертное видео TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
18 июл 2013
:
Видео с выступления TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
17 июл 2013
:
Мультикамерная съемка с выступления TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
15 июл 2013
:
Рассказ о лимитированной версии нового альбома TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
10 июл 2013
:
Новое видео TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
9 июл 2013
:
Видео с выступления TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
8 июл 2013
:
Профессиональное видео c выступления TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
3 июл 2013
:
Альбом TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE в Top 25
2 июл 2013
:
TODD LA TORRE уверен в том, что его коллеги выиграют права на бренд QUEENSRŸCHE
28 июн 2013
:
PAMELA MOORE выступила с TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
18 июн 2013
:
Новый альбом TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE доступен для прослушивания
8 июн 2013
:
TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE исполнили две новых песни
3 июн 2013
:
Новая песня TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
26 май 2013
:
Вышла компиляция QUEENSRŸCHE
23 май 2013
:
Семплы новых песен TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
21 май 2013
:
Новая песня TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE
20 май 2013
:
TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE исполнили новую песню
9 май 2013
:
Видео бэк-вокалистки QUEENSRŸCHE
29 апр 2013
:
Детали альбома TODD LA TORRE QUEENSRŸCHE
18 апр 2013
:
Новая песня бэк-вокалистки QUEENSRŸCHE
17 апр 2013
:
Видео с выступления Todd La Torre-QUEENSRŸCHE
17 апр 2013
:
Бэк-вокалистка QUEENSRŸCHE выпустит альбом в мае
10 апр 2013
:
Видео с выступления Todd La Torre-QUEENSRŸCHE
26 мар 2013
:
Новая песня Todd La Torre-QUEENSRŸCHE
21 мар 2013
:
Видео с выступления Todd La Torre-QUEENSRŸCHE
14 мар 2013
:
Видео с выступления Todd La Torre-QUEENSRŸCHE
9 мар 2013
:
Бывший гитарист GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE выступил с QUEENSRŸCHE
7 мар 2013
:
Гитарист QUEENSRŸCHE о расколе с Geoff'ом Tate'ом
6 мар 2013
:
Бывший гитарист GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE выступит с QUEENSRŸCHE
4 мар 2013
:
Todd La Torre-QUEENSRŸCHE на Century Media
25 фев 2013
:
Семпл новой песни вокалиста QUEENSRŸCHE
23 фев 2013
:
Семпл новой песни Todd La Torre-QUEENSRŸCHE
16 янв 2013
:
Видео с выступления Todd La Torre-QUEENSRŸCHE
14 янв 2013
:
Бывшая бэк-вокалистка QUEENSRŸCHE выпускает альбом
12 янв 2013
:
Видео с выступления Todd La Torre-QUEENSRŸCHE
4 янв 2013
:
Видео с выступления Todd La Torre-QUEENSRŸCHE
1 янв 2013
:
Видео с выступления Todd La Torre-QUEENSRŸCHE
14 дек 2012
:
QUEENSRŸCHE завершили запись ударных
3 дек 2012
:
QUEENSRŸCHE начали запись
1 дек 2012
:
Новый альбом QUEENSRŸCHE звучит так, как ждут от него фанаты!
15 ноя 2012
:
Трейлер нового альбома QUEENSRŸCHE
15 окт 2012
:
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
14 окт 2012
:
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
16 сен 2012
:
Вокалист QUEENSRŸCHE о записи
17 авг 2012
:
Интервью с новым составом QUEENSRŸCHE
3 авг 2012
:
Новый вокалист QUEENSRŸCHE : «Я не использую никаких бэков Tate'a"
1 авг 2012
:
Видео с первого выступления QUEENSRŸCHE в новом составе
30 июл 2012
:
Новый состав QUEENSRŸCHE дебютировал на сцене
21 июн 2012
:
GEOFF TATE исполнил классику QUEENSRŸCHE
21 июн 2012
:
QUEENSRŸCHE сменили вокалиста
10 июн 2012
:
Видео с выступления вокалиста QUEENSRŸCHE
8 июн 2012
:
Видео с выступления вокалиста QUEENSRŸCHE
5 июн 2012
:
Профессиональное видео с выступления QUEENSRŸCHE
29 май 2012
:
Вокалист QUEENSRCHE зрителям на ROCKLAHOMA: "Ребята, вы просто отстой"
14 май 2012
:
Видео полного концерта QUEENSRŸCHE
2 май 2012
:
Акустическое выступление сольной группы вокалиста QUEENSRŸCHE на радио
18 апр 2012
:
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
1 мар 2012
:
Вокалист QUEENSRŸCHE приступил к записи сольного альбома
21 фев 2012
:
Кавер-версия QUEENSRŸCHE от LINE OF FIRE
6 фев 2012
:
Музыканты QUEENSRŸCHE выступили с WINDOWPANE
3 фев 2012
:
Качественное видео с выступления вокалиста QUEENSRŸCHE
29 янв 2012
:
Вокалист QUEENSRŸCHE открыл акустический тур
19 янв 2012
:
Вокалист QUEENSRŸCHE спел вместе JAMES'ом DURBIN'ом
16 янв 2012
:
Ударник QUEENSRŸCHE провел пять дней с композитором, лауреатом Оскара
2 янв 2012
:
Вокалист QUEENSRŸCHE выступил на свадьбе JAMES'a DURBIN'a
29 дек 2011
:
'The Warning' QUEENSRŸCHE выйдет на виниле
9 дек 2011
:
QUEENSRŸCHE берут паузу в год на сочинение альбома
27 ноя 2011
:
QUEENSRŸCHE исполнили "Operation: Mindcrime" целиком
3 ноя 2011
:
QUEENSRŸCHE целиком исполнили "Rage For Order",
22 авг 2011
:
Концерт QUEENSRŸCHE выйдет на Blu-Ray
16 авг 2011
:
QUEENSRŸCHE в акустике
20 июл 2011
:
Вокалист QUEENSRYCHE: «Рок почти мёртв»
16 июл 2011
:
Новое видео QUEENSRŸCHE
7 июл 2011
:
Видео с релиз-вечеринки QUEENSRŸCHE
28 июн 2011
:
Вокалист QUEENSRYCHE сказал, что группа начала сочинять новый материал
16 июн 2011
:
Новое видео QUEENSRŸCHE
16 июн 2011
:
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
3 июн 2011
:
Новая песня QUEENSRŸCHE
23 май 2011
:
Новый сингл QUEENSRŸCHE
16 май 2011
:
Семплы с нового альбома QUEENSRŸCHE
5 май 2011
:
Трек-лист нового альбома QUEENSRŸCHE
13 апр 2011
:
Обложка нового альбома QUEENSRŸCHE
7 апр 2011
:
Новый альбом QUEENSRYCHE выйдет в июне
29 мар 2011
:
Название нового альбома QUEENSRŸCHE
25 мар 2011
:
Вокалист QUEENSRŸCHE о новом альбоме
15 фев 2011
:
Фронтмен QUEENSRYCHE из Китая
6 фев 2011
:
QUEENSRŸCHE заканчивают работу над альбомом
4 фев 2011
:
Вокалист QUEENSRYCHE снялся в фильме “Unstoppable Killing Machine”
12 янв 2011
:
Гитарист QUEENSRŸCHE ответил на вопросы поклонников
9 ноя 2010
:
Юбилейное издание "Empire" QUEENSRŸCHE доступно для прослушивания
5 ноя 2010
:
Концертный трек QUEENSRŸCHE
25 окт 2010
:
QUEENSRŸCHE выступили перед войсками в Ираке и Кувейте
16 сен 2010
:
Выход юбилейного издания QUEENSRŸCHE вновь отложен
26 авг 2010
:
QUEENSRŸCHE на LOUD & PROUD RECORDS
21 авг 2010
:
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
13 авг 2010
:
Выход юбилейного издания QUEENSRŸCHE отложен
10 авг 2010
:
Детали юбилейного издания альбома QUEENSRŸCHE
30 июл 2010
:
Видео с кабаре-тура QUEENSRŸCHE
26 июл 2010
:
GEOFF TATE о новом альбоме QUEENSRŸCHE
23 июл 2010
:
Видео с выступления QUEENSRŸCHE
19 июл 2010
:
QUEENSRŸCHE отдали дань памяти RONNIE JAMES'у DIO
15 июл 2010
:
Юбилейное издание от QUEENSRŸCHE
17 май 2010
:
QUEENSRŸCHE о смерти DIO
9 май 2010
:
QUEENSRŸCHE открыли YouTube канал
5 мар 2010
:
QUEENSRŸCHE возьмут в тур танцовщиц кабаре
3 сен 2009
:
Новое видео QUEENSRŸCHE
3 авг 2009
:
Вокалист QUEENSRŸCHE напишет музыку для фильма
24 июл 2009
:
Убит известный звукорежиссер Tom Pfaeffle
26 мар 2009
:
Новый альбом QUEENSRŸCHE целиком доступен для прослушивания
24 мар 2009
:
Доступно новое видео QUEENSRŸCHE
22 янв 2009
:
Объявлена дата выхода нового альбома QUEENSRŸCHE
31 авг 2008
:
QUEENSRŸCHE: новый альбом будет продюссировать Jason Slater
27 фев 2007
:
QUEENSRŸCHE обнародовали обложку DVD 'Mindcrime At The Moore'
23 фев 2007
:
Детали релиза QUEENSRŸCHE 'Mindcrime At The Moore'
17 окт 2006
:
Immergent Records выпустит CD/DVD от QUEENSRŸCHE и GEOFF TATE
18 июл 2006
:
Новый концертник QUEENSRŸCHE выйдет осенью
20 май 2006
:
QUEENSRŸCHE: Видеоклип "The Hands" доступен в онлайне
23 фев 2006
:
Новые сэмплы QUEENSRŸCHE в сети
20 янв 2006
:
QUEENSRYCHE: сингл "I'm American" выходит в конце февраля
22 дек 2005
:
QUEENSRYCHE : обложка "Operation: Mindcrime II"
6 дек 2005
:
QUEENSRYCHE начинают микшировать "Operation: Mindcrime II"
13 ноя 2005
:
QUEENSRYCHE определились с датой релиза
17 июн 2005
:
QUEENSRYCHE подписались на Rhino Records
6 дек 2020
Сольный альбом вокалиста QUEENSRŸCHE выйдет зимой
Вокалист QUEENSRŸCHE Todd La Torre выпустит дебютную сольную работу, получившую название "Rejoice In The Suffering", пятого февраля на Rat Pak Records.
Трек-лист:
01. Dogmata
02. Pretenders
03. Hellbound And Down
04. Darkened Majesty
05. Crossroads To Insanity
06. Critical Cynic
07. Rejoice In The Suffering
08. Vexed
09. Vanguards Of The Dawn Wall
10. Apology
Bonus tracks (deluxe version only)
11. Fractured
12. Set It Off
13. One By One
+1
-1
(
1
)
evilmarx
6 дек 2020, 21:30
На барабанах сам, походу и сыграет)
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
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