12 янв 2023



TODD LA TORRE думает о новом сольном альбоме



TODD LA TORRE опубликовал видео, в котором наигрывает дома, и сказал:



«Работаю над идеями для моей следующей пластинки. Я хочу сделать кое-что с более открытыми гармониями, более классическим дисторшн-звучанием и чуть менее приглушёнными риффами. Возможности использования открытой структуры и пространства всегда позволяют создать более разнообразные вокальные партии, а без хорошей вокальной мелодии у вас не будет ничего запоминающегося или стоящего. Во многих случаях лучше меньше, да лучше.



Хотя мне нравится "Rejoice In The Suffering", я не очень хочу делать ещё один такой же альбом. Я верю, что мы с Craig'ом [Blackwell'ом, другом, гитаристом и соавтором] можем сделать что-то лучше и гораздо более музыкальное (слово, которое приходит на ум). Лучшие песни никогда не были с чрезмерной наигранностью или слишком сложными. Я просто хочу сочинять отличные песни, независимо от того, что из этого получится. Может быть, эта идея превратится в отличный припев, не знаю, но не мешает хотя бы фиксировать наработки».











+0 -0



просмотров: 126

