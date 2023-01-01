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*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 31
*Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб... 24
*KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили суще... 23
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Todd La Torre

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22 ноя 2022 : 		 TODD LA TORRE: «Все хотят побыстрее стать знаменитым ничего не делая»

4 авг 2022 : 		 TODD LA TORRE: «Курить или не курить?»

19 июл 2022 : 		 TODD LA TORRE ответил Bruce'y

30 июн 2022 : 		 TODD LA TORRE: «Люблю я гуттуралы, но...»

13 дек 2021 : 		 TODD LA TORRE планирует новый альбом

1 дек 2021 : 		 TODD LA TORRE: «Иду — курю, сижу — курю!»

10 сен 2021 : 		 Новое видео TODD LA TORRE

25 май 2021 : 		 TODD LA TORRE критикует ЗСРнР

19 май 2021 : 		 TODD LA TORRE продаёт палочки SCOTT'a ROCKENFIELD'a

13 май 2021 : 		 TODD LA TORRE — о том, почему группа не давала онлайн-концерты

20 мар 2021 : 		 Видео с текстом от TODD LA TORRE

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3 мар 2021 : 		 TODD LA TORRE: «Я очень ценю первые пять альбомов QUEENSRŸCHE»

25 фев 2021 : 		 TODD LA TORRE представил новое видео

17 фев 2021 : 		 TODD LA TORRE: «Байден вернёт нам подобие нормальной жизни»

11 фев 2021 : 		 TODD LA TORRE: «"Appetite For Destruction" очень много для меня значит»

3 фев 2021 : 		 TODD LA TORRE: «Возраст — не помеха!»

1 фев 2021 : 		 TODD LA TORRE представил новое видео

19 янв 2021 : 		 TODD LA TORRE — о появлении в QUEENSRŸCHE

15 янв 2021 : 		 TODD LA TORRE не удивлён поступку лидера ICED EARTH

13 янв 2021 : 		 TODD LA TORRE — о том, почему сейчас

7 янв 2021 : 		 TODD LA TORRE представил новое видео

13 дек 2020 : 		 Новая песня TODD LA TORRE

6 дек 2020 : 		 Сольный альбом TODD LA TORRE выйдет зимой

2 сен 2020 : 		 TODD LA TORRE очень доволен альбомом
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|||| 12 янв 2023

TODD LA TORRE думает о новом сольном альбоме



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TODD LA TORRE опубликовал видео, в котором наигрывает дома, и сказал:

«Работаю над идеями для моей следующей пластинки. Я хочу сделать кое-что с более открытыми гармониями, более классическим дисторшн-звучанием и чуть менее приглушёнными риффами. Возможности использования открытой структуры и пространства всегда позволяют создать более разнообразные вокальные партии, а без хорошей вокальной мелодии у вас не будет ничего запоминающегося или стоящего. Во многих случаях лучше меньше, да лучше.

Хотя мне нравится "Rejoice In The Suffering", я не очень хочу делать ещё один такой же альбом. Я верю, что мы с Craig'ом [Blackwell'ом, другом, гитаристом и соавтором] можем сделать что-то лучше и гораздо более музыкальное (слово, которое приходит на ум). Лучшие песни никогда не были с чрезмерной наигранностью или слишком сложными. Я просто хочу сочинять отличные песни, независимо от того, что из этого получится. Может быть, эта идея превратится в отличный припев, не знаю, но не мешает хотя бы фиксировать наработки».






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