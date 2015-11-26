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Todd La Torre

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13 май 2021 : 		 TODD LA TORRE — о том, почему группа не давала онлайн-концерты

20 мар 2021 : 		 Видео с текстом от TODD LA TORRE

17 мар 2021 : 		 TODD LA TORRE: «Ненавижу музыкальный бизнес»

3 мар 2021 : 		 TODD LA TORRE: «Я очень ценю первые пять альбомов QUEENSRŸCHE»

25 фев 2021 : 		 TODD LA TORRE представил новое видео

17 фев 2021 : 		 TODD LA TORRE: «Байден вернёт нам подобие нормальной жизни»

11 фев 2021 : 		 TODD LA TORRE: «"Appetite For Destruction" очень много для меня значит»

3 фев 2021 : 		 TODD LA TORRE: «Возраст — не помеха!»

1 фев 2021 : 		 TODD LA TORRE представил новое видео

19 янв 2021 : 		 TODD LA TORRE — о появлении в QUEENSRŸCHE

15 янв 2021 : 		 TODD LA TORRE не удивлён поступку лидера ICED EARTH

13 янв 2021 : 		 TODD LA TORRE — о том, почему сейчас

7 янв 2021 : 		 TODD LA TORRE представил новое видео

13 дек 2020 : 		 Новая песня TODD LA TORRE

6 дек 2020 : 		 Сольный альбом TODD LA TORRE выйдет зимой

2 сен 2020 : 		 TODD LA TORRE очень доволен альбомом

21 авг 2020 : 		 TODD LA TORRE: «Новый альбом звучит прекрасно!»

29 июл 2020 : 		 TODD LA TORRE: «Альбом звучит прекрасно!»
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TODD LA TORRE — о том, почему группа не давала онлайн-концерты



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В рамках недавнего интервью с Aftershocks TV TODD LA TORRE ответил на вопрос, почему QUEENSRŸCHE так и не провели ни одного стрима:

«Мы говорили о том, чтобы сделать стрим. Сейчас... Даже несколько месяцев назад, даже сейчас, мне некомфортно лететь на самолёте. И поэтому я просто пытаюсь ограничить риск контакта, другие участники группы немного опасаются собираться вместе, а тут ещё и съёмочная группа нужна... Мы уже это обсуждали, но всё-таки речь идёт о том, чтобы собраться и отрепетировать специальный сет. Вместо того чтобы играть обычный сет, мы хотим сделать что-то уникальное и особенное, что, возможно, люди никогда больше не увидят, и привлечь их внимание. И, опять же, это требует дни и дни репетиций.

Я полагаю, что из-за пандемии, несмотря на то, что многие группы делают это и это кажется довольно прибыльным, с точки зрения безопасности мы всё ещё немного опасаемся... Это непростая ситуация, потому что, с одной стороны ты хочешь сделать всё возможное, чтобы быть в безопасности, насколько это возможно. С другой стороны ты человек, и ты не можешь вечно жить в пузыре. Как соблюсти баланс между этими двумя вещами, сохранив хоть какое-то подобие здравомыслия и оставаясь осторожным? Я не знаю. Так что это всё очень странно».

TODD LA TORRE: Why QUEENSRЕёCHE Hasn





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