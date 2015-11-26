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TODD LA TORRE — о том, почему группа не давала онлайн-концерты



В рамках недавнего интервью с Aftershocks TV TODD LA TORRE ответил на вопрос, почему QUEENSRŸCHE так и не провели ни одного стрима:



«Мы говорили о том, чтобы сделать стрим. Сейчас... Даже несколько месяцев назад, даже сейчас, мне некомфортно лететь на самолёте. И поэтому я просто пытаюсь ограничить риск контакта, другие участники группы немного опасаются собираться вместе, а тут ещё и съёмочная группа нужна... Мы уже это обсуждали, но всё-таки речь идёт о том, чтобы собраться и отрепетировать специальный сет. Вместо того чтобы играть обычный сет, мы хотим сделать что-то уникальное и особенное, что, возможно, люди никогда больше не увидят, и привлечь их внимание. И, опять же, это требует дни и дни репетиций.



Я полагаю, что из-за пандемии, несмотря на то, что многие группы делают это и это кажется довольно прибыльным, с точки зрения безопасности мы всё ещё немного опасаемся... Это непростая ситуация, потому что, с одной стороны ты хочешь сделать всё возможное, чтобы быть в безопасности, насколько это возможно. С другой стороны ты человек, и ты не можешь вечно жить в пузыре. Как соблюсти баланс между этими двумя вещами, сохранив хоть какое-то подобие здравомыслия и оставаясь осторожным? Я не знаю. Так что это всё очень странно».







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