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Todd La Torre

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11 фев 2021 : 		 TODD LA TORRE: «"Appetite For Destruction" очень много для меня значит»

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TODD LA TORRE: «"Appetite For Destruction" очень много для меня значит»



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Вокалист QUEENSRŸCHE Todd La Torre в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, правда ли то, что он в подростковом возрасте исполнял кавер-версии GUNS N' ROSES:

«Когда вышел "Appetite For Destruction", я играл в группе на позиции барабанщика. И мы делали кавер на "Rocket Queen", мы делали кавер на "Mr. Brownstone" и "Paradise City". Но мне всегда нравилось петь, несмотря на то, что я не был вокалистом в группе, было много вещей, которые я мог хорошо имитировать, например, песню "Patience" и экспериментировать с чем-то подобным: "Что заставляет этого певца звучать так, как он звучит?"

Когда вышла эта запись ["Appetite For Destruction"] — и учтите, что я был большим фанатом металла, а GUNS N' ROSES вообще не металлическая группа — глэм-сцена, которая мне не нравилась, и поэтому GUNS N' ROSES не были для меня чем-то значимым. И вот они появились с этим звуком, который был как... Все играли на заострённых гитарах или на стратах, а тут вдруг появляется парень в цилиндре с Les Paul, а ты такой: "Les Paul? Да ладно..." А потом они начинали играть, и ты такой: "Ого, вот это да. Всё звучит совсем не так, как у всех. Тут что-то другое". И они были резкими и сырыми, и, чёрт возьми, мелодии этих песен просто... Они идеальны. Эта пластинка до сих пор одна из моих самых любимых, и по всему миру её очень ценят и любят до сих пор.

Этот альбом во многом оказал большое влияние на всех, и мне нравилось его играть на барабанах. Но вокал на нём... Axl обладает очень узнаваемым звучанием.

Да, [они] отличная группа. Здорово, что они всё ещё играют!»

QUEENSRЕёCHE





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