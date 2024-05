сегодня



MICK MARS не опускался до Грязи



В рамках недавнего интервью у MICK'a MARS'a спросили, что он подумал, когда впервые прочитал "The Dirt: Confessions Of The World's Most Notorious Rock Band":



«Я буду с вами честен. Я и не читал (смеется). У меня есть сколько-то копий, но я так и не собрался, чтобы их открыть. Возможно в будущем я смогу, ну когда мне будет лет 90 или около того (смеется)»







