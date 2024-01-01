Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео NIGHTWISH 37
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 29
*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 22
*KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул» 21
*METALLICA 14 раз первая 19
*KERRY KING: «Схуднул малёха!» 17
*MEGADETH за пять концертов заработали четыре миллиона 16
*Лидер SIX FEET UNDER больше не дует 16
*Никакого альбома KREATOR до 2026 года! 15
*Гитарист ACCEPT: «А судьи кто?» 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео NIGHTWISH 37
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 29
*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 22
*KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул» 21
*METALLICA 14 раз первая 19
[= ||| все новости группы



*

Mick Mars

*



24 май 2024 : 		 MICK MARS не опускался до Грязи

16 май 2024 : 		 MICK MARS хотел бы выступать, но не может поднять голову

14 май 2024 : 		 MICK MARS о своём сольном альбоме: «Я не хотел звучать как старый рокер, который всё ещё играет музыку 1980-х»

23 апр 2024 : 		 MICK MARS не хотел всю жизнь провести в инвалидном кресле

1 апр 2024 : 		 MICK MARS: «Тот, кто меня сыграл, проделал отличную работу!»

15 мар 2024 : 		 MICK MARS стремится к разнообразию

12 мар 2024 : 		 Новая песня MICK MARS

22 фев 2024 : 		 MICK MARS считает невозможным воссоединение с MÖTLEY CRÜE

19 фев 2024 : 		 MICK MARS уже сочиняет материал для нового альбома

16 фев 2024 : 		 MICK MARS согласен с тем, что его считают недооценённым гитаристом

29 янв 2024 : 		 MICK MARS: «Одну песню с Corabi, может, и выпущу»

25 янв 2024 : 		 MICK MARS представил новый сингл

24 янв 2024 : 		 MICK MARS о своей коллекции

20 дек 2023 : 		 MICK MARS дал совет музыкантам: «Надо быть самим собой»

18 дек 2023 : 		 MICK MARS уже думает о новом

15 дек 2023 : 		 MICK MARS: «Мой разум такой же ясный, как и раньше»

13 дек 2023 : 		 MICK MARS представил новый сингл

13 дек 2023 : 		 MICK MARS: «Эдди Ван Халена и Рэнди Роадса невозможно скопировать»

9 дек 2023 : 		 MICK MARS: «То, что Corabi не пел альбоме, — это правильно»

17 ноя 2023 : 		 MICK MARS сознательно пошёл на эксперименты

13 ноя 2023 : 		 MICK MARS: «Я как одна сплошная кость»

2 ноя 2023 : 		 MICK MARS о песнях с JOHN'ом CORABI: «Они просто не взлетели бы»

31 окт 2023 : 		 MICK MARS представил первое видео

19 окт 2023 : 		 MICK MARS выпустит сингл на Хэллоуин

2 окт 2023 : 		 JOHN CORABI: «Я не знаю, когда MICK MARS выпустит свой альбом»

7 июл 2023 : 		 MICK MARS больше не хочет общаться с участниками MÖTLEY CRÜE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MICK MARS не опускался до Грязи



zoom
В рамках недавнего интервью у MICK'a MARS'a спросили, что он подумал, когда впервые прочитал "The Dirt: Confessions Of The World's Most Notorious Rock Band":

«Я буду с вами честен. Я и не читал (смеется). У меня есть сколько-то копий, но я так и не собрался, чтобы их открыть. Возможно в будущем я смогу, ну когда мне будет лет 90 или около того (смеется)»




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 98

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом