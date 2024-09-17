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Mick Mars

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MICK MARS: «Новый альбом — шаг вперед»



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MICK MARS в недавнем интервью Tone-Talk рассказал о музыкальном вдохновении для своего недавно вышедшего дебютного сольного альбома "The Other Side Of Mars" и о предстоящей пластинке, над которой он сейчас работает со звукоинженером/продюсером Chris Collier:  

«Он должен быть другим. И я уже говорил об этом раньше — альбом “The Other Side Of Mars", который я выпустил, был моим первым шагом к тому, к чему лежит моя душа. Особенно это заметно в таких песнях, как "Undone" и "Killing Breed", и некоторых других, и у меня всегда будут убойные вещицы, но эти песни — это скорее то, к чему я стремлюсь. Следующий альбом, над которым мы с Крисом сейчас работаем, — это более высокий уровень, это шаг вперёд, на следующий уровень. Другими словами, я стараюсь взять фанатов Мика Марса с собой. И когда я двигаюсь вместе с ними во время записи альбома, я иногда забегаю вперёд, это словно путешествие. Когда садишься в кресло и включаешь пластинку, она уносит тебя в другое измерение. И с этим альбомом то же самое, только уровень повыше».




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17 сен 2024
G
Gleb Monster
Збс. Undone и Killing Breed очень готишные.

просмотров: 234

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