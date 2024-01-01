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1 сен 2024
JOHN CORABI хочет записать блюзовый альбом с MICK MARS
JOHN CORABI в недавнем интервью объяснил, почему в дебютный альбом MICK'a MARS'a не вошли песни, которые он записал с ним в 2016:
«Честно говоря, всё это произошло потому, что Mick... Я не разбираюсь в законах о торговых марках и прочем. Но я думаю, у него есть свой собственный звукозаписывающий лейбл. Он называется 1313 Records или как-то так, и он зарегистрировал торговую марку. А когда ты зарегистрировал торговую марку, ты должен заниматься ей в течение определённого времени. Он написал эти песни до этого. За исключением, кажется, песни под названием "Shake The Cage". Я написал к ней несколько слов. Но Mick сказал мне: "Crab, я написал две песни. Мне не очень понравилось, как они получились. Я перезаписал их. Не мог бы ты спеть их? Я хочу их выпустить", или просто фрагменты из них, чтобы они вышли под его торговой маркой. И я ответил: "Да, чувак. Как скажешь". Это забавно. Он снял видео, или его жена сняла нас, сделала несколько фотографий, они выложили их, и все сошли с ума, думая, что мы с Mick'ом работаем вместе. Мы говорили о том, что будем сочинять и записываться, но мой график в THE DEAD DAISIES, его график в MÖTLEY в то время пересекались, поэтому ничего не вышло. Так что он выпустил эти песни, а потом занялся своими делами и начал сочинять с Paul Taylor, Jacob Bunton, с этими замечательными людьми. И мне нравятся его новые работы. Я рад, что его чёртова пластинка наконец-то вышла».
Corabi признался, что всё ещё надеется, что ему удастся поработать с Mars'ом над новым проектом:
«Я сказал ему: "Чувак, если ты когда-нибудь захочешь что-то сочинить, приглашай меня". Я пытался уговорить его сделать что-то отличное того, что он делал... Все, кто знает Mick'a Mars'a, в курсе, что он любит блюз. Он вырос на Джеффе Беке, Джоне Мэйолле, Лесли Уэсте, Джимми Пейдже, на всей этой крутой шняге. Поэтому я пытался уговорить его: "Давай сядем и напишем альбом риффов, как, например, "Never In My Life" группы MOUNTAIN. Чувак, твоё звучание, твои риффы, а я спою, и мы запишем по-настоящему тяжёлую блюзовую запись". И, похоже, эта идея ему понравилась. Но как знать? Посмотрим, дойдём ли мы до этого. Я просто рад, что Mick выпустил свою пластинку. Мне жаль, что у него возникли проблемы с группой. Но, надеюсь, они во всём разберутся».
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