3 июл 2024 :
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MICK MARS в гостях у KYLIE OLSSON
24 май 2024 :
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MICK MARS не опускался до Грязи
16 май 2024 :
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MICK MARS хотел бы выступать, но не может поднять голову
14 май 2024 :
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MICK MARS о своём сольном альбоме: «Я не хотел звучать как старый рокер, который всё ещё играет музыку 1980-х»
23 апр 2024 :
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MICK MARS не хотел всю жизнь провести в инвалидном кресле
1 апр 2024 :
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MICK MARS: «Тот, кто меня сыграл, проделал отличную работу!»
15 мар 2024 :
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MICK MARS стремится к разнообразию
12 мар 2024 :
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Новая песня MICK MARS
22 фев 2024 :
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MICK MARS считает невозможным воссоединение с MÖTLEY CRÜE
19 фев 2024 :
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MICK MARS уже сочиняет материал для нового альбома
16 фев 2024 :
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MICK MARS согласен с тем, что его считают недооценённым гитаристом
29 янв 2024 :
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MICK MARS: «Одну песню с Corabi, может, и выпущу»
25 янв 2024 :
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MICK MARS представил новый сингл
24 янв 2024 :
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MICK MARS о своей коллекции
20 дек 2023 :
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MICK MARS дал совет музыкантам: «Надо быть самим собой»
18 дек 2023 :
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MICK MARS уже думает о новом
15 дек 2023 :
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MICK MARS: «Мой разум такой же ясный, как и раньше»
13 дек 2023 :
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MICK MARS представил новый сингл
13 дек 2023 :
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MICK MARS: «Эдди Ван Халена и Рэнди Роадса невозможно скопировать»
9 дек 2023 :
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MICK MARS: «То, что Corabi не пел альбоме, — это правильно»
17 ноя 2023 :
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MICK MARS сознательно пошёл на эксперименты
13 ноя 2023 :
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MICK MARS: «Я как одна сплошная кость»
2 ноя 2023 :
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MICK MARS о песнях с JOHN'ом CORABI: «Они просто не взлетели бы»
31 окт 2023 :
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MICK MARS представил первое видео
19 окт 2023 :
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MICK MARS выпустит сингл на Хэллоуин
2 окт 2023 :
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JOHN CORABI: «Я не знаю, когда MICK MARS выпустит свой альбом»
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