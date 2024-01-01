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*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 65
*ACCEPT перезапишут классику 47
*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 46
*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 43
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 32
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Mick Mars

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3 июл 2024 : 		 MICK MARS в гостях у KYLIE OLSSON

24 май 2024 : 		 MICK MARS не опускался до Грязи

16 май 2024 : 		 MICK MARS хотел бы выступать, но не может поднять голову

14 май 2024 : 		 MICK MARS о своём сольном альбоме: «Я не хотел звучать как старый рокер, который всё ещё играет музыку 1980-х»

23 апр 2024 : 		 MICK MARS не хотел всю жизнь провести в инвалидном кресле

1 апр 2024 : 		 MICK MARS: «Тот, кто меня сыграл, проделал отличную работу!»

15 мар 2024 : 		 MICK MARS стремится к разнообразию

12 мар 2024 : 		 Новая песня MICK MARS

22 фев 2024 : 		 MICK MARS считает невозможным воссоединение с MÖTLEY CRÜE

19 фев 2024 : 		 MICK MARS уже сочиняет материал для нового альбома

16 фев 2024 : 		 MICK MARS согласен с тем, что его считают недооценённым гитаристом

29 янв 2024 : 		 MICK MARS: «Одну песню с Corabi, может, и выпущу»

25 янв 2024 : 		 MICK MARS представил новый сингл

24 янв 2024 : 		 MICK MARS о своей коллекции

20 дек 2023 : 		 MICK MARS дал совет музыкантам: «Надо быть самим собой»

18 дек 2023 : 		 MICK MARS уже думает о новом

15 дек 2023 : 		 MICK MARS: «Мой разум такой же ясный, как и раньше»

13 дек 2023 : 		 MICK MARS представил новый сингл

13 дек 2023 : 		 MICK MARS: «Эдди Ван Халена и Рэнди Роадса невозможно скопировать»

9 дек 2023 : 		 MICK MARS: «То, что Corabi не пел альбоме, — это правильно»

17 ноя 2023 : 		 MICK MARS сознательно пошёл на эксперименты

13 ноя 2023 : 		 MICK MARS: «Я как одна сплошная кость»

2 ноя 2023 : 		 MICK MARS о песнях с JOHN'ом CORABI: «Они просто не взлетели бы»

31 окт 2023 : 		 MICK MARS представил первое видео

19 окт 2023 : 		 MICK MARS выпустит сингл на Хэллоуин

2 окт 2023 : 		 JOHN CORABI: «Я не знаю, когда MICK MARS выпустит свой альбом»
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|||| сегодня

MICK MARS в гостях у KYLIE OLSSON



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KYLIE OLSSON опубликовала новый эпизод своего шоу Life In Six Strings, гостем которого на этот раз стал MICK MARS.

MICK MARS - Full Episode Of Life In Six Strings With KYLIE OLSSON Streaming




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