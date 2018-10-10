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Обнародована причина смерти жены фронтмена KORN Как сообщает TMZ, Девен Дэвис — жена вокалиста KORN Джонатана Дэвиса — умерла от последствий смешивания пяти препаратов, включая кокаин и героин. В опубликованном в среду докладе коронера сказано, что другими лекарственными средствами, обнаруженными в её организме, были клоназепам, также известный как Клонопин, — транквилизатор, используемый для профилактики и лечения судорог и панического расстройства; топирамат — препарат против эпилепсии, также используемый для лечения мигрени; и флуоксетин — непатентованная форма антидепрессанта Prozac.



Девен Дэвис умерла 17 августа в возрасте 39 лет. Бывшая порно-звезда, как сообщается, страдала от наркомании и токсикомании на протяжении всей своей жизни.



В заявлении, опубликованном на каналах в социальных сетях, Джонатан назвал Девен «удивительной женой, потрясающей матерью и замечательным другом», а также сообщил, что она страдала от «очень серьёзного психического заболевания».



В 2016 году Джонатан подал на развод с Девен (ссылаясь на «непримиримые разногласия» в качестве причины).



По сообщениям, Джонатан получил временный ордер, запрещающий Девен посещать их совместных детей или иметь какие-либо контакты с собакой семьи. В своем заявлении Джонатан утверждал, что Девен боролась с наркоманией более 20 лет и была зависима от рецептурных и безрецептурных наркотиков, и, будучи под их влиянием, находилась рядом с детьми.



Он также утверждал, что его отдельно проживающая жена «постоянно находилась под влиянием закиси азота, кокаина и Норко», у неё были ежемесячные рецепты на почти 200 таблеток Норко. Джонатан рассказал, что у Девен был парень драг-дилер, который снабжал её дополнительными наркотиками.



Когда Джонатан привёл детей к ней домой, он обнаружил, что этот парень был в обморочном состоянии в гостиной, в унитазе плавал шприц из-под героина и имелись следы кокаина, а в этот момент Девен лежала на полу на другом этаже без сознания.



По словам Джонатана, Девен также боролась с алкогольной, сексуальной зависимостью и игроманией.



Джонатан и Девен поженились в 2004 году, у пары родилось двое детей — Pirate и Zeppelin.











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