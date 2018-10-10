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*Korn*



12 окт 2018 : 		 Обнародована причина смерти жены фронтмена KORN

1 окт 2018 : 		 KORN представили свой бренд кофе

24 сен 2018 : 		 Видео с репетиции KORN

19 сен 2018 : 		 Новый альбом KORN выйдет в марте следующего года

13 сен 2018 : 		 KORN отыграли первый концерт в рамках юбилея "Follow The Leader"

14 авг 2018 : 		 KORN приступили к записи

4 июл 2018 : 		 Гитарист KORN о том, почему группа не сможет исполнить альбом "Follow The Leader" целиком

14 июн 2018 : 		 KORN не будут играть целиком "Follow The Leader"

26 мар 2018 : 		 Вокалист KORN доволен работой над альбомом

22 дек 2017 : 		 Вокалист KORN выпускает сольную работу

15 ноя 2017 : 		 Гитарист KORN о первом вокалисте FAITH NO MORE

5 ноя 2017 : 		 Видео сольного номера басиста KORN

18 окт 2017 : 		 KORN думают отметить юбилей "Follow The Leader"

13 окт 2017 : 		 Басист KORN выпускает сольный релиз

15 авг 2017 : 		 Гитарист KORN был шокирован новостями о смерти Честера Беннингтона

7 авг 2017 : 		 Документальный фильм об участии сына басиста METALLICA в гастролях KORN

4 авг 2017 : 		 Гитарист KORN извинился за слова о Честере

25 июл 2017 : 		 KORN могут оставить продюсера

21 июл 2017 : 		 Гитарист KORN о смерти Честера Беннингтона: «Наплевать на своих детей, фэнов и жизнь — это трусливый выход из положения»

7 июн 2017 : 		 Новое видео KORN

25 май 2017 : 		 Гитарист KORN о Крисе Корнелле

14 май 2017 : 		 KORN отменили выступление на POINTFEST

8 май 2017 : 		 KORN в акустике

1 май 2017 : 		 Сын басиста METALLICA присоединился к KORN

25 апр 2017 : 		 Сын басиста METALLICA выступает с KORN

20 апр 2017 : 		 Сын басиста METALLICA выступает с KORN

19 апр 2017 : 		 Сын басиста METALLICA дебютировал на сцене с KORN

6 апр 2017 : 		 Гитарист KORN: «Не думаю, что DEFTONES хотят поехать с нами»

4 апр 2017 : 		 Басист KORN: «Когда я умру, я встречусь в близкими»

13 мар 2017 : 		 VINNIE PAUL отметил день рождения с KORN

7 мар 2017 : 		 Вокалист SLIPKNOT присоединился к KORN

24 янв 2017 : 		 Вокалист KORN выпустил особые футболки

25 дек 2016 : 		 Акустика от KORN

19 дек 2016 : 		 Видео с выступления KORN

12 дек 2016 : 		 Музыканты KORN выступили с трибьют-командой

7 дек 2016 : 		 Вокалист KORN: «Многие команды нашего уровня уже мертвы как авторы»

11 ноя 2016 : 		 Ранние наметки нового альбома KORN звучали как MESHUGGAH

1 ноя 2016 : 		 Успехи в чартах KORN

28 окт 2016 : 		 Официальное видео с выступления KORN

27 окт 2016 : 		 Новое видео KORN

26 окт 2016 : 		 Вокалист KORN: «Темноты в моей жизни было больше, чем света»

21 окт 2016 : 		 Новый альбом KORN доступен для прослушивания

12 окт 2016 : 		 Новая песня KORN

11 окт 2016 : 		 COREY TAYLOR выступил с KORN

10 окт 2016 : 		 Вокалист KORN: «SEPULTURA явно с нас драли»

10 окт 2016 : 		 Басист KORN завершает работу над альбомом

5 окт 2016 : 		 Новое видео KORN

3 окт 2016 : 		 COREY TAYLOR выступил с KORN

29 сен 2016 : 		 Новая песня KORN feat. Corey Taylor

10 сен 2016 : 		 Фрагмент кавер-версии FAITH NO MORE от KORN

8 сен 2016 : 		 KORN записали кавер-версию FAITH NO MORE

5 сен 2016 : 		 KORN исполнили новые песни

31 авг 2016 : 		 Концертное видео KORN

22 авг 2016 : 		 Новое видео KORN

22 авг 2016 : 		 Новая песня KORN

20 авг 2016 : 		 Фрагмент нового трека KORN

26 июл 2016 : 		 Барабанщик KORN сыграл свадьбу

22 июл 2016 : 		 Новое видео KORN

18 июл 2016 : 		 KORN представили новую песню

16 июл 2016 : 		 Рассказ о летнем туре KORN

13 июл 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT на новом альбоме KORN

22 июн 2016 : 		 Гитарист KORN: «Я бы охарактеризовал новую музыку группы как насыщенную»

21 июн 2016 : 		 Участники KORN обсудили процесс сочинения материала для следующего альбома

21 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления KORN

17 июн 2016 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE сыграл с KORN

29 май 2016 : 		 На концерте KORN трижды отключалось электричество

20 май 2016 : 		 Гитарист KORN заявил, что предстоящий альбом будет «потрясным»

18 май 2016 : 		 KORN скоро объявят о выборе лейбла

14 май 2016 : 		 Репортаж о концертах KORN в Мексике

11 май 2016 : 		 Гитарист KORN: «На новом альбоме будет достаточно агрессивности!»

6 фев 2016 : 		 Гитарист KORN выпустит книгу

3 дек 2015 : 		 Обама «исполняет» песню KORN

16 ноя 2015 : 		 Вокалист KORN шокирован словами Обамы

9 ноя 2015 : 		 Новый альбом KORN «будет более гитарным»

29 окт 2015 : 		 Вокалист KORN о сотрудничестве с MARILYN'ом MANSON'ом

28 окт 2015 : 		 Гитарист KORN о новом альбоме

19 окт 2015 : 		 Видео с выступления KORN

14 окт 2015 : 		 Гитарист KORN о первом альбоме

14 окт 2015 : 		 Фотокнига KORN выйдет в октябре

3 окт 2015 : 		 Бывший барабанщик KORN считает, что группа "превратилась в дерьмо"

1 окт 2015 : 		 Альбом KORN готов на треть

22 сен 2015 : 		 KORN выпустят специальную фотокнигу

21 сен 2015 : 		 Видео полного выступления KORN

22 авг 2015 : 		 Гитарист KORN: "RIHANNA - настоящяя оторва и металлистка в душе"

12 авг 2015 : 		 Гитарист KORN: «Мы по-прежнему творим и открываем себя с каждым альбомом»

6 авг 2015 : 		 Гитарист KORN о новом альбоме

6 авг 2015 : 		 Вокалист KORN о песне "Daddy"

28 июл 2015 : 		 Против вокалиста KORN подан иск

22 июл 2015 : 		 KORN целиком исполнят дебютный альбом

11 июл 2015 : 		 Ремикс хита RIHANNA от KORN

22 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления KORN

16 июн 2015 : 		 Барабанщик KORN призывает поддерживать артистов покупкой альбомов

15 май 2015 : 		 Вокалист KORN записывает новую песню

4 апр 2015 : 		 Видео с выступления KORN

16 мар 2015 : 		 KORN целиком исполняют дебютный альбом

28 фев 2015 : 		 Бывший барабанщик KORN выдвинул судебный иск против группы

18 фев 2015 : 		 Фронтмен KORN: "Музыка способна исцелять"

25 янв 2015 : 		 SLIPKNOT присоединились к KORN для исполнения хита BEASTIE BOYS

7 янв 2015 : 		 Ударник KORN: "Детишки не понимают, что нелегальное скачивание музыки - это то же самое, что и кража"

16 дек 2014 : 		 Вокалист KORN вспомнил, как работал гробовщиком и принимал наркотики

12 дек 2014 : 		 Бывший ударник KORN DAVID SILVERIA: "Мне должны были предложить участвовать в предстоящем туре"

21 ноя 2014 : 		 Документальный фильм о гастролях KORN

20 ноя 2014 : 		 Барабанщик KORN RAY LUZIER: «Рок не умрёт никогда»

13 окт 2014 : 		 Бывший барабанщик KORN не примет участие в юбилейном туре

22 авг 2014 : 		 Новое видео KORN

19 авг 2014 : 		 Новое видео KORN

4 июл 2014 : 		 Детали переиздания альбома KORN

21 июн 2014 : 		 Новая песня KORN

18 июн 2014 : 		 KORN выпустят расширенную версию последнего альбома

2 июн 2014 : 		 Гитарист KORN о российской больнице

31 май 2014 : 		 KORN на фестивале Soundwave

20 май 2014 : 		 Гитарист KORN попал в больницу

8 май 2014 : 		 Музыканты SEPULTURA присоединились на сцене к KORN

22 апр 2014 : 		 Барабанщик KORN о смерти бывшего гитариста

17 апр 2014 : 		 KORN о смерти бывшего турового гитариста

24 мар 2014 : 		 Новое тату басиста KORN

12 фев 2014 : 		 Сундтрек вокалиста KORN вышел в цифровом варианте

6 фев 2014 : 		 Новое видео KORN

15 янв 2014 : 		 Вокалист KORN создал саундтрек к фильму 'After The Dark'

8 дек 2013 : 		 KORN выступили перед американскими военными

3 дек 2013 : 		 Официальное видео о приеме KORN в Guitar Center

31 окт 2013 : 		 KORN исполнили 'Got The Life' в "Guitar Center Sessions"

30 окт 2013 : 		 KORN исполнили "Never Never" в "Guitar Center Sessions"

27 окт 2013 : 		 KORN выступили в костюмах на Хэллоуин

24 окт 2013 : 		 Рассказ о первом визите KORN в Китай

21 окт 2013 : 		 Музыканты SEPULTURA присоединились на сцене к KORN

17 окт 2013 : 		 Новое видео KORN

8 окт 2013 : 		 KORN в 'Jimmy Kimmel Live!'

21 сен 2013 : 		 EPK от KORN

11 сен 2013 : 		 Трейлер документального фильма KORN

7 сен 2013 : 		 Новое видео KORN

23 авг 2013 : 		 Фрагмент нового трека KORN

14 авг 2013 : 		 Видео с текстом от KORN

10 авг 2013 : 		 Новая песня KORN

7 авг 2013 : 		 Выход нового альбома KORN отложен

31 июл 2013 : 		 Новый сингл KORN выйдет в августе

27 июл 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KORN

10 июл 2013 : 		 Новый альбом KORN выйдет в октябре

1 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления KORN

25 июн 2013 : 		 Новый альбом KORN выйдет в сентябре

8 июн 2013 : 		 Профессиональное видео всего выступления KORN

16 май 2013 : 		 KORN отыграли первое за 8 лет шоу с BRIAN 'HEAD' WELCH

15 май 2013 : 		 Вокалист KORN: «Новый альбом будет лучшим из того, что мы создавали»

2 май 2013 : 		 KORN работают с BRIAN'ом 'HEAD' WELCH'ом

14 мар 2013 : 		 Рассказ о визите KORN в Индию

10 фев 2013 : 		 Бывший барабанщик KORN признан виновным за вождение в нетрезвом виде

29 янв 2013 : 		 Бывший гитарист KORN на концертах хочет вернуться к первым альбомам группы

28 янв 2013 : 		 KORN определились с продюсером нового альбома

26 янв 2013 : 		 GEORGE LYNCH, BILLY SHEEHAN исполнили классику KORN с BRIAN'ом 'HEAD' WELCH'ом

26 янв 2013 : 		 Бывший гитарист KORN «по-настоящему взволнован» воссоединением с группой

24 янв 2013 : 		 KORN осуществили мечту больного поклонника

23 янв 2013 : 		 KORN выступят с Brian'ом "Head" Welch'ом на ROCK ON THE RANGE

30 авг 2012 : 		 Фрагмент нового DVD KORN

30 авг 2012 : 		 Гитарист KORN: «Мы никогда не считали, что играем в стиле ню-металл»

15 авг 2012 : 		 Бывший барабанщик KORN не признал себя виновным в вождении в нетрезвом виде

10 авг 2012 : 		 Видео полного концерта KORN

5 авг 2012 : 		 Видео с выступления KORN с RYAN'ом MARTINIE'ом

4 авг 2012 : 		 В семье басиста KORN будет пополнение; в туре его заменит RYAN MARTINIE из MUDVAYNE

1 авг 2012 : 		 Видео с выступления альтер-эго вокалиста KORN

31 июл 2012 : 		 Видео с записи песен KORN для BBC Radio 1 "Rock Show"

24 июл 2012 : 		 Запись двух песен KORN для BBC Radio 1 "Rock Show"

20 июл 2012 : 		 KORN готовы начать сочинение нового альбома

27 июн 2012 : 		 'The Path Of Totality Tour - Live At The Hollywood Palladium' от KORN выйдет в сентябре

30 май 2012 : 		 Мультикамерная съемка с выступления KORN и BRIAN'a 'HEAD' WELCH'a

11 май 2012 : 		 Гитарист KORN сказал, что воссоединение с Brian’ом “Head” Welch’ем «должно произойти естественным образом»

8 май 2012 : 		 Новое видео KORN

6 май 2012 : 		 Brian "Head" Welch присоединился на сцене к KORN

22 апр 2012 : 		 Бывший гитарист KORN готов выступить с группой на церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-Ролла

4 апр 2012 : 		 Сессии BBC Radio 1 'Rock Show' от KORN доступны для прослушивания

29 мар 2012 : 		 Бывший барабанщик KORN сказал, что он был «уставшим», а не пьяным, когда его арестовали

28 мар 2012 : 		 Бывший барабанщик KORN арестован за вождение в нетрезвом виде

23 мар 2012 : 		 Новое видео KORN

9 мар 2012 : 		 Фронтмен KORN сказал, что ноутбук — новый музыкальный инструмент

20 фев 2012 : 		 Фронтмен KORN: «Всегда найдутся люди, которые будут нас ненавидеть, вне зависимости от того, что мы делаем»

5 фев 2012 : 		 KORN выступили в 'Jimmy Kimmel Live!'

8 янв 2012 : 		 Гитарист KORN женился на актрисе в Париже

11 дек 2011 : 		 Видео полного концерта KORN

3 дек 2011 : 		 Новое видео KORN

2 дек 2011 : 		 Новый альбом KORN доступен для прослушивания

23 ноя 2011 : 		 Семплы нового альбома KORN

19 ноя 2011 : 		 Новая песня KORN

12 ноя 2011 : 		 Вокалист KORN "восхищен" злящимися фанатами

27 окт 2011 : 		 Новое видео KORN

14 окт 2011 : 		 Официальное "lyric-video" KORN

13 окт 2011 : 		 Новая песня KORN

10 окт 2011 : 		 Вокалист KORN о Стиве Джобсе: "Этот парень был гением"

29 сен 2011 : 		 Новое видео KORN

29 сен 2011 : 		 Новый альбом KORN выйдет в декабре

4 сен 2011 : 		 Официальное "lyric video" KORN

27 авг 2011 : 		 Новый релиз KORN выйдет в ноябре

14 июн 2011 : 		 KORN отменили выпуск миньона и думают о выпуске полноценного альбома

23 апр 2011 : 		 KORN экспериментируют только на новом ЕР

15 апр 2011 : 		 Новая песня KORN

11 апр 2011 : 		 Сборник KORN выйдет в мае

31 мар 2011 : 		 Сниппет новой песни KORN

2 мар 2011 : 		 Новое концертное видео KORN

6 фев 2011 : 		 Барабанщик SEVENDUST выступит вместе с KORN

6 фев 2011 : 		 Фронтмен KORN выпустил сольный DVD/CD

30 янв 2011 : 		 Вокалист KORN представил три сольных композиции

24 янв 2011 : 		 KORN начинают работу над новым материалом

3 дек 2010 : 		 Фронтмен KORN о номинации на Грэмми

7 сен 2010 : 		 Видео с выступления KORN

2 сен 2010 : 		 Новое видео KORN

26 авг 2010 : 		 KORN выступили в программе "Lopez Tonight"

30 июл 2010 : 		 Фронтмен KORN о бойкоте British Petrolium

13 июл 2010 : 		 KORN выступили на поле

7 июл 2010 : 		 Новый альбом KORN доступен для прослушивания

22 июн 2010 : 		 KORN бойкотируют BP

6 июн 2010 : 		 Семплы нового альбома KORN

1 июн 2010 : 		 Новое видео KORN

21 май 2010 : 		 Гитарист KORN о смерти DIO

15 май 2010 : 		 Обложка нового альбома KORN

5 май 2010 : 		 Новая песня KORN

25 апр 2010 : 		 Трек-лист нового альбома KORN

29 мар 2010 : 		 KORN исполнили новую песню на Аляске

28 мар 2010 : 		 Фронтмен KORN подтвердил договор с Roadrunner

24 фев 2010 : 		 Басист KORN заявил, что его новый сольный альбом будет «нетяжёлым»

10 янв 2010 : 		 KORN о новом альбоме

6 ноя 2009 : 		 Гитарист KORN сказал, что снова работать с продюсером ROSS'ом ROBINSON'ом «очень весело»

23 сен 2009 : 		 Новый бокс-сет от KORN

10 авг 2009 : 		 KORN: вести из студии

24 апр 2009 : 		 KORN записывают два новых альбома

13 мар 2009 : 		 Гитарист KORN объявил состав туровой команды

1 мар 2009 : 		 Новый альбом KORN будет выдержан в старом стиле

13 ноя 2008 : 		 Члены группы KORN используют перерыв по макcимуму

17 июл 2008 : 		 Бывший гитарист KORN говорит, что запись соло-альбома была "мирной и захватывающей"

9 июн 2008 : 		 Определена дата выхода дебютного альбома ex-гитариста KORN

28 янв 2008 : 		 Гитарист КОЯN: "Впереди много сюрпризов"

23 янв 2008 : 		 В Питере KOЯN будут расслабляться в массажной комнате с газетой в руках

20 янв 2008 : 		 KOЯN заменили гитариста на время турне по Европе

14 янв 2008 : 		 Сет-лист первого концерта европейского турне KORN

22 ноя 2007 : 		 KORN утвердили нового гитариста

30 окт 2007 : 		 KORN записали песню для компьютерной игры

20 июл 2007 : 		 KORN работают над кавер-альбомом

25 июн 2007 : 		 KORN: обнародован трек-лист нового альбома

18 май 2007 : 		 Новый сингл от KORN

24 апр 2006 : 		 Трек-лист нового DVD KORN

27 мар 2006 : 		 KORN: Обложка нового сборника в сети

8 сен 2005 : 		 Новый альбом KORN в ноябре

7 июл 2005 : 		 KORN начали микширование нового альбома

27 окт 2003 : 		 Вокалист KORN о METALLICA

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Обнародована причина смерти жены фронтмена KORN

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Как сообщает TMZ, Девен Дэвис — жена вокалиста KORN Джонатана Дэвиса — умерла от последствий смешивания пяти препаратов, включая кокаин и героин. В опубликованном в среду докладе коронера сказано, что другими лекарственными средствами, обнаруженными в её организме, были клоназепам, также известный как Клонопин, — транквилизатор, используемый для профилактики и лечения судорог и панического расстройства; топирамат — препарат против эпилепсии, также используемый для лечения мигрени; и флуоксетин — непатентованная форма антидепрессанта Prozac.

Девен Дэвис умерла 17 августа в возрасте 39 лет. Бывшая порно-звезда, как сообщается, страдала от наркомании и токсикомании на протяжении всей своей жизни.

В заявлении, опубликованном на каналах в социальных сетях, Джонатан назвал Девен «удивительной женой, потрясающей матерью и замечательным другом», а также сообщил, что она страдала от «очень серьёзного психического заболевания».

В 2016 году Джонатан подал на развод с Девен (ссылаясь на «непримиримые разногласия» в качестве причины).

По сообщениям, Джонатан получил временный ордер, запрещающий Девен посещать их совместных детей или иметь какие-либо контакты с собакой семьи. В своем заявлении Джонатан утверждал, что Девен боролась с наркоманией более 20 лет и была зависима от рецептурных и безрецептурных наркотиков, и, будучи под их влиянием, находилась рядом с детьми.

Он также утверждал, что его отдельно проживающая жена «постоянно находилась под влиянием закиси азота, кокаина и Норко», у неё были ежемесячные рецепты на почти 200 таблеток Норко. Джонатан рассказал, что у Девен был парень драг-дилер, который снабжал её дополнительными наркотиками.

Когда Джонатан привёл детей к ней домой, он обнаружил, что этот парень был в обморочном состоянии в гостиной, в унитазе плавал шприц из-под героина и имелись следы кокаина, а в этот момент Девен лежала на полу на другом этаже без сознания.

По словам Джонатана, Девен также боролась с алкогольной, сексуальной зависимостью и игроманией.

Джонатан и Девен поженились в 2004 году, у пары родилось двое детей — Pirate и Zeppelin.



KORN Singer



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