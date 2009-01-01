15 авг 2017



Гитарист KORN был шокирован новостями о смерти Честера Беннингтона Гитарист KORN James "Munky" Shaffer в недавнем интервью Loaded Radio сообщил, что группе было тяжело справиться с известиями о смерти вокалиста LINKIN PARK:



«Это был шок. Все ходили как мешком по голове ударенные. Просто отчаяние, печаль, шок и смесь этих эмоций... Которые по-прежнему не утихли. Остаточные эффекты того эмоционального всплеска, что был по всему миру. Потому что мы давно его знали — всех этих ребят, всех участников LINKIN PARK.



Я не могу даже представить то, через что прошли и проходят его семья и коллеги по группе, и я искренне им сочувствую. И всем их семьям — семьям участников. Это события повлияло на многие жизни».



Munky добавил, что совершенно не подозревал о том, что Честер может сделать что-то подобное:



«По статистике Health.com музыканты на пятом месте среди подверженных серьёзным депрессиям, они прибегают к алкоголю и наркотикам в надежде от этого избавиться, но становится только хуже. Алкоголь и наркотики всегда побеждают, а человек всегда ломается».



Munky сказал, что «потерять Честера и Криса за такой короткий период времени было очень печально... Этого никогда не должно было случиться, но случилось... И это очень сложно принимать. Всем в команде было тяжело узнать о смерти Честера и смириться с этим фактом. И я просто не могу представить — просто не могу представить, каково его семье и коллегам, так что ещё раз хотел бы выразить глубочайшие соболезнования его семье и группе».















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