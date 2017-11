сегодня



Гитарист KORN о первом вокалисте FAITH NO MORE Гитарист KORN Brian "Head" Welch почтил память Чака Мосли в сообщении, которое разместил тринадцатого ноября:



«Помню, жил в скромной квартирке в Бурбанке, жил с теми, кто потом сделал KORN. Они играли в фанк-команде L.A.P.D. А я тогда зависал, потягивал пивасик и думал, что мне делать дальше. В них было столько от RED HOT CHILI PEPPERS и FAITH NO MORE, с чем я просто не хотел иметь дела. Чуть позже именно FAITH NO MORE серьёзно поменяли моё представление о том, как может звучать металл. Помню, Fieldy бродил по всему зданию и постоянно напевал "We Care A Lot". И каждое утро он орал "whoa whoa uh oh!", чем бесил всех просто до невозможности. Но вспоминая об этом сейчас, я думаю об этом с улыбкой. В то время FAITH NO MORE с Чаком играли большую роль в нашей жизни.



Ребята, вам стоит вынести из этого определённый урок. Мы стольких потеряли из-за пагубного пристрастия. Это настоящая чума, посылающая ангела смерти выкашивать людей, и пора остановиться!



Пожалуйста, получите помощь и боритесь. Общайтесь с Богом каждый день. Люди выставляют молитву более святой, чем нужно, ведь на самом деле нужно говорить с Богом как с другом. Лицом к лицу. Душа в душу.



Покойся с миром, Чак Мосли. Я очень рад, что ты с семьёй несколько месяцев назад пришёл на одно из наших выступлений».











