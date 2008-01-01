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Вокалист KORN выпустил особые футболки Вокалист KORN Jonathan Davis запустил особую линию футболок вместе с Merchful, чтобы помочь тем, кто страдает от издевательств или думает о самоубийстве.



«Насколько вы знаете, издевательство — это то, с чем сталкиваются многие в своей жизни, и часто этот тип преследования приводит к самоубийству. Так давайте уделим внимание этому дерьму, давайте будем странными, давайте будем разными, но всегда будем собой. Давайте посмотрим, скольких людей сможем собрать в этом движении».



Приобрести официальные футболки можно по этому адресу. Доходы будут направлены в адрес American Foundation For Suicide Prevention и Stomp Out Bullying.















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