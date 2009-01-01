22 дек 2017



Вокалист KORN выпускает сольную работу Вокалист KORN Jonathan Davis подтвердил, что в 2018 году он выпустит сольную работу, а также поедет в тур в её поддержку. Davis уже подтвердил участие в ряде европейских фестивалях, включая Hellfest.









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